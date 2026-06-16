Sanità, Tosato (Lega): dal Veneto lezione di efficienza nel nome dell’Autonomia, bene Stefani

oma, 16 giu.

“Dal Veneto arriva una vera lezione di efficienza nel nome dell’Autonomia. L’intesa appena definita in Regione sulle Case di Comunità, dimostra che dare più responsabilità ai territori significa proprio dare risposte concrete ai cittadini, grazie alla prossimità delle amministrazioni che conoscono bene il territorio. La Regione del Veneto ha messo a punto un accordo operativo con i sindacati dei medici di medicina generale. Risultato: ogni cittadino in Veneto avrà un medico di medicina generale e una Casa della salute. Le Case di Comunità saranno il punto di riferimento della medicina territoriale, un presidio fondamentale per avvicinare le cure alle persone. Grazie al presidente Alberto Stefani per la visione e per aver seguito personalmente, giorno per giorno, la task force fino all’accordo finale. Quello veneto sarà un modello di medicina territoriale destinato a fare scuola”.

Così il senatore veronese della Lega Paolo Tosato, presidente della bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale.