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    Infrastrutture, Lazzarini (Lega): altri 304 mln per opere in Veneto

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 15 giu.

    “In arrivo dal Mit ulteriori 304 milioni di euro per completare delle opere infrastrutturali già previste nell’ambito del ‘Piano delle opere olimpiche’. Un’ottima notizia che dimostra come il ministro Matteo Salvini abbia a cuore lo sviluppo del nostro Veneto che passa, inevitabilmente, da infrastrutture moderne, sicure, veloci. Sono risorse preziose che si aggiungono ai finanziamenti già stanziati dal ministero e da questo Governo e che serviranno a offrire ai nostri cittadini e al tessuto produttivo veneto una rete in grado di migliorare la viabilità e i collegamenti all’interno della nostra regione. Puntare sulle infrastrutture, come ha fatto il ministro Salvini a cui rivolgiamo i nostri ringraziamenti, significa sostenere in maniera concreta la crescita e lo sviluppo del Veneto che merita di poter correre veloce e continuare a crescere”.

    Lo dichiara la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD) Arianna Lazzarini.

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