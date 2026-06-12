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    Sicurezza, Ostellari e Molteni (Lega): Oltre 160 rinforzi in Veneto per l’estate. Più sicurezza per cittadini, turisti e attività economiche

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Padova, 12 giu.

    «Il Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026 rappresenta un ulteriore segnale concreto dell’impegno del Governo sul fronte della sicurezza. In Veneto sono previsti oltre 160 rinforzi delle Forze dell’Ordine, che contribuiranno a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio nei mesi estivi, quando aumenta l’afflusso di cittadini e turisti. A livello nazionale, il piano dispone oltre 2.500 unità, alle quali si aggiungeranno entro la fine dell’estate le assegnazioni ordinarie di nuovo personale della Polizia di Stato.

    Per la Lega e questo Governo garantire sicurezza significa tutelare cittadini e turisti, ma anche sostenere le attività economiche, il commercio, il lavoro e la competitività dei nostri territori. Per questo investire nella presenza delle Forze dell’Ordine è una scelta strategica che produce benefici concreti per l’intera comunità».

    Lo dichiarano il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari (Lega) e il Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni (Lega).

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