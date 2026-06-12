Al via la riqualificazione di Piazzetta Mura Gallieno: nuova pavimentazione, più spazio ai pedoni e nuovi arredi urbani

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione di Piazzetta Mura Gallieno, uno spazio storico di Verona, situato a pochi passi da Piazza Bra.

L’intervento prevede il completo rifacimento della pavimentazione in porfido e l’installazione di paletti dissuasori che consentiranno il transito esclusivamente ai pedoni, restituendo l’area alla piena fruizione di cittadini e visitatori.

I lavori relativi alla pavimentazione e alla posa dei paletti avranno una durata prevista di circa quindici giorni.

La riqualificazione sarà successivamente completata con l’installazione dei nuovi arredi urbani, attualmente in fase di approvvigionamento.

Il progetto prevede inoltre la valorizzazione del pino marittimo già presente al centro della piazzetta, attorno al quale saranno collocate sedute curve per creare uno spazio di incontro e di sosta.

Saranno anche posizionate nuove panchine, una nuova illuminazione e ulteriori elementi di arredo urbano, con l’obiettivo di rendere l’area più accogliente, ordinata e vivibile.

“Con questo intervento restituiamo qualità e decoro a uno spazio particolarmente centrale della città, che per molti anni è rimasto poco valorizzato”, dichiara l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini. “Piazzetta Mura Gallieno diventerà un luogo dedicato alle persone, più bello, più sicuro e pienamente inserito nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici che stiamo portando avanti in tutta la città”.

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai: “La riqualificazione di Piazzetta Mura Gallieno rappresenta un intervento importante per il centro storico. Recuperiamo uno scorcio da anni poco valorizzato e lo trasformiamo in uno spazio più accogliente e funzionale, capace di offrire nuove opportunità per residenti, veronesi e turisti”.