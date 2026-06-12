Catullo S.p.A. – Carlo De Paoli nominato Presidente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci che approva all’unanimità il Bilancio al 31 dicembre 2025

I risultati di bilancio, di traffico e di impatto sociale attestano l’efficacia del Polo Aeroportuale del Nord Est gestito dal Gruppo SAVE

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Catullo S.p.A. riunitasi nella mattinata odierna, ha nominato Carlo De Paoli Presidente della Società. De Paoli, già consigliere, è espressione della Camera di Commercio di Verona e succede a Paolo Arena che è stato recentemente nominato Presidente dell’Ente. Confermati Alessandra Bonetti in qualità di Amministratore Delegato e, nella sua quasi totalità, il Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.

A livello consolidato, il totale ricavi (valore della produzione) è pari a 51,9 milioni di euro, con un risultato operativo a livello di EBITDA positivo per 15,5 milioni e in miglioramento di 5,5 milioni rispetto all’esercizio precedente.

In termini di impatto sociale, nel 2025 la Catullo ha dato lavoro a 9558 persone tra dipendenti diretti, indiretti e indotti negli scali di Verona e Brescia, e ha generato 472 milioni di euro di PIL.

A fine anno, il Catullo ha superato i 4 milioni di passeggeri, in incremento del 9% rispetto al 2024, superiore alla media nazionale che si è attestata sul 5%.

Le destinazioni raggiunte sono state oltre 90, verso oltre 30 Paesi, grazie all’operatività di oltre 30 compagnie aeree.

Un andamento positivo che prosegue nell’anno in corso, pur nell’incertezza generale determinata dal contesto geopolitico. Il primo quadrimestre si è infatti chiuso con 1.380.000 passeggeri, in crescita del 13.5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I dati sopra descritti attestano il ruolo accresciuto negli anni degli aeroporti del Garda, parte del Polo Aeroportuale del Nord Est, espressione concreta di una visione lungimirante e strategica del Gruppo SAVE, la cui efficacia di sistema a servizio del territorio e dell’intero Paese è riconosciuta e consolidata a livello nazionale.

L’Assemblea, nel ringraziare il Presidente uscente Paolo Arena, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Catullo S.p.A. così composto: Carlo De Paoli (Presidente), Lorenzo Delladio (Vice Presidente), Alessandra Bonetti (Amministratore Delegato), Monica Scarpa, Paolo Artelio, Daniele Giacomazzi, Marco Wallner, Fabio Gava, Flavio Piva (Consiglieri)

Il Collegio Sindacale si compone di: Antonio Sgarbossa (Presidente), Luca Pigozzi, Martino Dall’Oca, Giovanni Girelli, Ada Imperadore.

Carlo De Paoli, Presidente di Catullo S.p.A.: “E’ con piacere ed entusiasmo che assumo il ruolo di Presidente della Catullo di cui, già in qualità di consigliere della Società sin da maggio 2025, sottolineo l’attenta gestione di infrastrutture fondamentali per la crescita e lo sviluppo del territorio all’interno del Polo Aeroportuali del Nord Est, in un’ottica di sempre maggiore attrattività turistica e internazionalizzazione dell’ampia area servita. Ringrazio i Soci per la fiducia che mi hanno riconosciuto e, nel prendere il testimone, ringrazio il Presidente Arena per l’attento lavoro svolto, certo dei nuovi successi che esprimerà negli incarichi di recente affidatigli. Da parte mia, l’impegno a far proseguire, in piena continuità, il percorso di crescita dei nostri aeroporti, in un dialogo costante con le comunità servite”.

Paolo Arena, Presidente uscente di Catullo S.p.A.: “Termina oggi per me un’avventura durata 15 anni che definirei avvincente e ricca di soddisfazioni. È stato un tempo di grandi trasformazioni e di un lavoro concentrato nel far evolvere la nostra realtà secondo i più alti standard gestionali. Un viaggio che è stato possibile grazie ad una molteplicità di persone ed attori, ma soprattutto grazie al fondamentale contributo del Gruppo SAVE che ha contribuito a risollevare le sorti di un aeroporto le cui potenzialità erano rimaste per anni inespresse. Quello che è stato realizzato è all’altezza di una città e di territori caratterizzati da grande imprenditorialità, e ricchezze turistiche e culturali. Ringrazio coloro con i quali ho avuto il privilegio di lavorare e auguro al Presidente De Paoli nuovi successi e raggiungimento di traguardi ambiziosi”.