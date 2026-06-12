Asfaltature estive, proseguono i lavori a Borgo Venezia, Cadidavid e centro storico

Continua il piano estivo di asfaltature delle strade cittadine. Fino alla prossima settimana sono previste lavorazioni ancora in Borgo Venezia in via Banchette, Via Berbera, via Pigato e Via Belvedere. Durante le lavorazioni verrà adottato il senso unico alternato regolato da movieri o da semafori.
Nel frattempo sono in corso anche interventi nel quartiere anche nelle seguenti strade: via Giuseppe Verdi, via Alessandro Turchi, via G. Dalla Corte e via Caliari.
Sono previsti interventi di asfaltatura anche in Circoscrizione 5^ in Via Belfiore, nel tratto tra Via Forte Tomba e Via Col. Fasoli dal 16 al 22 giugno.
Verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati, senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforo, limite di velocità 30 Km/h.
Si procede con la bitumatura anche in Circoscrizione 1^ dal prossimo 17 al 24 giugno, in via Filopanti e in via Santissima Trinità.
Durante le lavorazioni in via Filopanti verrà adottato il senso unico alternato regolato da movieri o da semafori.
“Come annunciato di recente, abbiamo intensificato i lavori asfaltatura con l’inizio delle vacanze scolastiche per cercare di contenere al minimo i disagi per la cittadinanza, come da programma” spiega l’assessore alle Strade, Federico Benini.