Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    sabato 13 Giugno
    Demo

    Asfaltature estive, proseguono i lavori a Borgo Venezia, Cadidavid e centro storico

    Città 1 Min Read

    Continua il piano estivo di asfaltature delle strade cittadine. Fino alla prossima settimana sono previste lavorazioni ancora in Borgo Venezia in via Banchette, Via Berbera, via Pigato e Via Belvedere. Durante le lavorazioni verrà adottato il senso unico alternato regolato da movieri o da semafori.

    Nel frattempo sono in corso anche interventi nel quartiere anche nelle seguenti strade: via Giuseppe Verdi, via Alessandro Turchi, via G. Dalla Corte e via Caliari.

    Sono previsti interventi di asfaltatura anche in Circoscrizione 5^ in Via Belfiore, nel tratto tra Via Forte Tomba e Via Col. Fasoli dal 16 al 22 giugno.

    Verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati, senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforo, limite di velocità 30 Km/h.

    Si procede con la bitumatura anche in Circoscrizione 1^ dal prossimo 17 al 24 giugno, in via Filopanti e in via Santissima Trinità.

    Durante le lavorazioni in via Filopanti verrà adottato il senso unico alternato regolato da movieri o da semafori.

    “Come annunciato di recente, abbiamo intensificato i lavori asfaltatura con l’inizio delle vacanze scolastiche per cercare di contenere al minimo i disagi per la cittadinanza, come da programma” spiega l’assessore alle Strade, Federico Benini. 

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy