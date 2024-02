Air Dolomiti spicca il volo verso orizzonti sempre più ambiziosi

Cresce la flotta, aumentano le assunzioni e si amplia l’offerta delle destinazioni in Europa

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, prosegue con decisione il suo percorso di crescita attraverso un ambizioso aumento della propria flotta che conta ora 21 aeromobili: 17 Embraer 195 da 122 posti e 4 Embraer 190 da 108 posti.

Uno sviluppo costante, programmato e calibrato sul lungo periodo: il 2024 si apre con un programma ben definito che prevede nuovi inserimenti durante tutto l’anno, nei mesi di aprile, maggio e luglio per raggiungere a novembre la quota di 25 macchine.

L’aumento della flotta sta generando un importante incremento delle assunzioni dell’azienda che ad oggi conta 1000 dipendenti tra personale di terra e personale navigante.

Le campagne di recruiting per le operazioni in volo, per gli uffici della sede di Verona e per le basi di Venezia e Firenze, operative dalla scorsa estate, sono ancora in corso e continueranno ad accompagnare il percorso di sviluppo di Air Dolomiti.

Parallelamente all’incremento quantitativo della flotta e dei dipendenti prosegue anche lo sviluppo qualitativo della compagnia che, pur mantenendo il proprio ruolo di vettore feeder del traffico italiano sugli hub tedeschi di Monaco di Baviera e Francoforte, negli ultimi anni ha ricevuto fiducia dal Gruppo Lufthansa anche su diverse tratte europee.

Il posizionamento verso l’Europa ha rappresentato un’evoluzione del ruolo di Air Dolomiti che, senza perdere la propria identità, ha sviluppato un ampliamento armonico con le altre compagnie del Gruppo, dimostrando di essere in grado di accogliere le nuove sfide del mercato.

Numerose sono le tratte europee operate da Air Dolomiti dagli hub tedeschi come i voli su London City e Ginevra dall’aeroporto di Francoforte inaugurati nei giorni scorsi.

“Abbiamo chiuso il 2023 registrando 3 milioni di passeggeri: un record assoluto per la nostra compagnia. Stiamo aumentando la flotta, assumendo nuovi colleghi e ci sentiamo pronti ad accogliere con entusiasmo il nostro nuovo ruolo e le sfide che seguiranno proseguendo lo sviluppo sulle tratte europee. La mission è crescere e posizionarci in modo sicuro sul mercato senza dimenticare i nostri valori, ma cogliendo al contempo tutte le innovazioni che la crescita presenta; un settore complesso e affascinante come quello del trasporto aereo richiede solide basi ma anche prontezza e fantasia per reagire rapidamente ai cambiamenti. Questo è stato sempre il punto di forza di Air Dolomiti: coerenza di percorso e progettualità con l’obiettivo di essere sempre più affidabili e attrattivi, tanto per i nostri passeggeri quanto per chi viene selezionato per lavorare con noi” commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.