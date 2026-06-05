San Massimo. Inaugurata la nuova area cani adiacente al parco Vittorino Colombo

Prosegue il percorso di riqualificazione dell’area di San Massimo. Vicino al parco Vittorino Colombo è stata infatti inaugurata la nuova area cani, uno spazio di circa 500 metri quadrati a disposizione delle famiglie del quartiere, pensato per consentire agli amici a quattro zampe di muoversi e socializzare in sicurezza. Lo spazio è stato dedicato al labrador Sasha, primo cane pompiere dei Vigili del Fuoco di Avellino, che con il suo operato ha dato aiuto alla propria comunità, in particolare in occasione di importi eventi calamitosi naturali.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore Federico Benini, il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri, i consiglieri comunali Carla Agnoli e Giuseppe Rea, delegato alla Tutela degli animali, e il consigliere circoscrizionale Sergio Carollo.

L’intervento si inserisce all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area avviato dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni. Un percorso che ha già portato alla bonifica e alla sistemazione dell’area verde, alla piantumazione di nuovi alberi e siepi, alla realizzazione di percorsi pedonali e all’installazione di una fontanella pubblica.

Accanto alla nuova area cani sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Lirutti e via Sant’Annone, un’opera attesa che consentirà di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione. Nelle prossime settimane prenderanno inoltre il via i lavori per i nuovi marciapiedi lungo via Santa Procopio, completando ulteriormente il percorso di valorizzazione del quartiere.

“Con l’apertura di questa nuova area cani – sottolinea l’assessore Federico Benini –. Mettiamo a disposizione di cittadine e cittadini uno nuovo spazio attrezzato e sicuro per i propri amici a quattro zampe, ma soprattutto proseguiamo un percorso di riqualificazione che sta cambiando il volto di questa zona”.

“L’area cani – precisa il consigliere comunale Giuseppe Rea – è un luogo che risponde ad una necessità fondamentale, che è quella di socializzazione tra gli animali e quindi al loro benessere, ma è anche un luogo di incontro e conoscenza per le persone. Si è scelto di dedicarla a Sasha per non dimenticare tutti quei cani, che nel nostro Paese, grazie al loro amore incondizionato verso noi umani, hanno salvato la vita di migliaia di persone e famiglie a seguito di calamità naturali e verso i quali va quindi il nostro eterno riconoscimento”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti della Circoscrizione 3^, che hanno evidenziato come l’intervento risponda a una richiesta avanzata da tempo dai residenti e contribuisca a rendere il quartiere sempre più accogliente e funzionale per famiglie, anziani e proprietari di animali.