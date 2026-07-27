E Soave si scoprì città dello sport

In principio, e non poteva che essere così, la fama di città del vino. Poi, dagli anni ‘90, con l’avvio dei restauri della cinta muraria e la valorizzazione del centro storico, città turistica, famosa per la sua architettura medievale. Ora, Soave si scopre città di sport. Il merito è delle stelle dell’atletica Elisa Molinarolo e Alexandrina Mihai. La prima, medaglia d’oro ai campionati assoluti italiani per la disciplina del salto con l’asta, la seconda, al rientro da un infortunio, sul gradino più alto del podio per la marcia 10 km, sempre nella competizione nazionale in corso di svolgimento a Firenze.

Un doppio oro che racchiude in sé una curiosità: Soave, infatti, è una cittadina di poco più di 7.000 abitanti nella parte est della provincia di Verona. E mai prima d’ora era capitato nella storia dell’atletica di vedere concentrate due medaglie d’oro, conquistate nella medesima gara nazionale, in una singola località di dimensioni medio-piccole.

Ci scherza sopra il sindaco di Soave, Denis Adami, poiché, come puntualizza: “in questo caso non può essere merito del buon vino delle nostre colline, visto che entrambe le atlete seguono una dieta rigorosa”.

Fatto sta che la fortunata coincidenza ha galvanizzato il borgo medievale tra Verona e Vicenza, dove ad ogni gara, che sia di Elisa o di Alexandrina, tutti tengono il fiato sospeso e le dita incrociate, mentre il comune espone striscioni di incitamento per le beniamine azzurre.

Soave borgo di sport, come si diceva, merito anche della scelta dell’amministrazione di attirare tra le antiche mura grandi eventi sportivi e di investire sugli impianti a servizio della cittadinanza.

Come spiega il consigliere regionale Matteo Pressi, già sindaco del borgo: “Soave da diversi anni è la città di partenza della Vicenza-Bionde, gara del calendario professionistico internazionale under 23 di ciclismo. Abbiamo anche ospitato la Veneto Classic, altro evento di grande rilievo nel settore del ciclismo e che gode della copertura della RAI”.

Ma, come tutti sanno da queste parti, l’appuntamento più entusiasmante è stato quello con il Giro d’Italia 2025, che ha attraversato il borgo in un clima irripetibile di festa. Come ricorda Pressi: “ci siamo impegnati per un anno intero per essere coinvolti nel tragitto del Giro e siamo stati anche città di partenza del Giro-E. Uno spettacolo paragonabile solo alla Millemiglia, che abbiamo pure essa ospitato qui a Soave lo scorso maggio”.

Promozione turistica e territoriale attraverso lo sport, ma anche investimenti nelle strutture, come evidenzia il sindaco Denis Adami: “sono in corso i lavori, del valore di oltre 1,5 milioni, per la riqualificazione e l’ampliamento dei nostri impianti sportivi di via S. Matteo. Un restyling completo che porterà in dote anche nuove strutture e nuovi spazi per sport che ad oggi non possono essere praticati a Soave, come il tennis e il padel. È un modo per incentivare ancora di più l’accesso alla pratica sportiva da parte delle giovani generazioni”.

Quanto ai prossimi appuntamenti, le date da segnare sul calendario sono parecchie. Dal 10 al 16 agosto, nel Regno Unito, a Birmingham, si terranno gli europei di atletica leggera, dove è data per certa la partecipazione della maratoneta Mihai e come molto probabile quella di Molinarolo. Sullo sfondo, poi, i giochi olimpici di Los Angeles nel 2028, per replicare (o raddoppiare) l’entusiasmo di Parigi 2024, giochi ai quali ha preso parte anche Elisa Molinarolo per rappresentare i colori azzurri. Con i risultati attuali delle due atlete soavesi non è affatto da escludere che per entrambe possa esserci in futuro un volo per la città americana.

Ciliegina sulla torta, infine, per la US Città di Soave, la squadra di calcio cittadina. Proprio mentre si scrivono le ultime battute di questo articolo è stato comunicato il ripescaggio in seconda categoria, che vale quindi il passaggio al campionato superiore rispetto a quello nel quale la formazione calcistica ha militato nella stagione conclusa. Insomma, è proprio il caso di dirlo: Soave città turista, del vino e di sport.