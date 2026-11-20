Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti delle Volanti durante un controllo.

L’intervento è scattato intorno alle ore 20:40, quando gli operatori, transitando in viale dal Cero, hanno notato alcuni uomini presenti nell’area compresa tra due distributori di carburante e hanno deciso di procedere a un controllo.

Alla vista delle pattuglie, uno dei presenti, un 30enne, si è dato precipitosamente alla fuga, attraversando pericolosamente la carreggiata di Viale Piave in direzione di via Foroni. Qui è stato raggiunto e bloccato da un altro equipaggio, che ha notato come l’uomo presentasse evidenti ferite al volto, dalle quali fuoriusciva una copiosa quantità di sangue. Il 30enne ha riferito agli agenti di essere stato aggredito poco prima da due uomini, successivamente individuati da una seconda pattuglia in un’altra area dei distributori di carburante.

Tra questi c’era il 25enne, poi arrestato, che in quel momento impugnava una bottiglia di vetro. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo, ma l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha continuato a opporre resistenza, tentando più volte di raccogliere da terra i cocci della bottiglia e di raggiungere gli operatori per colpirli al volto con delle manate.

La condotta aggressiva è proseguita anche durante la perquisizione personale, nel corso della quale il giovane ha continuato a divincolarsi e a sferrare calci contro gli agenti. L’operazione ha comunque permesso di rinvenire due compresse di Lyrica e un involucro contenente una sostanza che, sottoposta ad accertamenti negli uffici della Questura, è risultata essere cocaina, per un peso lordo di circa 0,53 grammi.

Nel corso dell’intervento anche il 28enne che si trovava insieme a lui ha assunto un atteggiamento oppositivo, intervenendo in sua difesa e cercando di sottrarlo al controllo degli agenti.

Una volta ricostruita la vicenda, il 30enne ferito ha indicato nel 25enne e nel 28enne i presunti responsabili dell’aggressione subita poco prima. Non ha tuttavia fornito ulteriori chiarimenti sulle ragioni della lite, ha rifiutato l’intervento del personale sanitario e ha dichiarato di non voler procedere nei confronti dei due uomini, allontanandosi successivamente.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura, il 25enne ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo, rivolgendo anche frasi ingiuriose e minacciose nei confronti degli operatori.

Al termine degli accertamenti, il 25enne – già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora – è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Il 28enne è stato invece denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.