Venezia, 19 novembre 2026

Dopo 21 anni il Veneto si dota di un nuovo Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale (l’ultimo risaliva al 30 dicembre 2005). Dopo oltre cinque ore di trattative con i sindacati dei Medici di Medicina generale, è stato chiuso stasera l’accordo che sarà formalizzato ufficialmente nei prossimi giorni. Un passaggio importante per il sistema sanitario regionale, che apre una nuova fase di riorganizzazione dell’assistenza primaria con l’obiettivo di renderla più vicina ai cittadini, più integrata e capace di rispondere ai bisogni sanitari attuali e a quelli emergenti.

“E’ un accordo storico – annuncia l’assessore alla Sanità Gino Gerosa -, perché dopo oltre vent’anni aggiorniamo finalmente le regole e l’organizzazione della medicina generale, mettendo al centro una sanità territoriale più forte. Il medico di famiglia deve tornare a essere sempre più il punto di riferimento del percorso di cura del cittadino: non un professionista lasciato solo davanti alle richieste dei pazienti, ma il protagonista di una rete assistenziale nella quale possa lavorare insieme ad altri medici, infermieri e professionisti della salute. Vogliamo valorizzarne il ruolo, e metterlo nelle condizioni di dedicare più tempo e attenzione alla relazione con i propri assistiti”.

Il nuovo accordo, che guiderà la riorganizzazione della medicina generale nel prossimo triennio, si fonda su alcuni principi: fiducia, prossimità, equità, lavoro per obiettivi, informazione, responsabilizzazione organizzativa e attrattività della professione.

Uno degli elementi centrali è lo sviluppo delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che coinvolgeranno tutti i medici di medicina generale e favoriranno il superamento dell’isolamento professionale attraverso il lavoro in team e la collaborazione multiprofessionale.

Le AFT saranno il luogo in cui i medici potranno organizzare insieme programmi di prevenzione, prestazioni per i pazienti con bisogni acuti e percorsi di gestione delle patologie croniche e delle condizioni di fragilità. Un modello che consente anche di personalizzare le cure sulla base delle necessità del singolo paziente, mantenendo centrale il rapporto di fiducia tra medico e assistito.

“Il rapporto personale tra cittadino e medico di famiglia rimane un valore fondamentale e non viene sostituito dall’organizzazione in rete, anzi viene rafforzato – sottolinea Gerosa –. Il paziente continuerà ad avere il proprio medico come riferimento, ma potrà contare su una struttura di collaborazione che garantisce continuità anche quando il proprio medico non è disponibile”.

La prossimità si traduce in un impegno organizzativo preciso: le AFT saranno strutturate su tutto il territorio regionale per assicurare, nel loro complesso, una copertura assistenziale dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì.

Resta fermo il principio che il cittadino deve rivolgersi prioritariamente al proprio medico di famiglia. Per i bisogni assistenziali non differibili, tuttavia, potrà trovare risposta anche attraverso gli altri medici appartenenti alla stessa Aggregazione Funzionale Territoriale.

Un altro obiettivo qualificante dell’accordo è ridurre le differenze organizzative tra i diversi territori. Le esperienze già sviluppate negli anni, tra cui quelle delle Medicine di Gruppo Integrate, diventano un patrimonio da valorizzare e da estendere, definendo standard comuni per tutte le AFT.

Sono stati quindi individuati standard regionali sia in materia di accessibilità sia per quanto riguarda la presenza di personale di supporto amministrativo e infermieristico. In questo modo tutti i medici di medicina generale potranno beneficiare di un importante sostegno organizzativo e professionale, indipendentemente dal contesto territoriale nel quale operano.

L’accordo introduce inoltre un sistema di lavoro per obiettivi, con particolare attenzione all’appropriatezza delle prestazioni, alla gestione dei percorsi assistenziali per i pazienti cronici e fragili e alla prevenzione. A ogni AFT sarà collegata una Casa della Comunità, individuata come luogo privilegiato per la gestione dei pazienti con patologie croniche e delle persone in condizioni di fragilità. Qui le relazioni tra i diversi professionisti dovranno tradursi in una presa in carico multiprofessionale, attraverso percorsi dedicati propri dell’assistenza primaria, strumenti di diagnostica di primo livello e attività di telemedicina.

“Le Case della Comunità devono diventare punti di integrazione tra i servizi e le professionalità. Non strutture separate dalla medicina generale, ma luoghi nei quali il lavoro dei medici di famiglia si raccorda con quello degli altri professionisti sanitari. E’ soprattutto nella gestione della cronicità e della fragilità che questa integrazione può fare la differenza: intervenire prima e meglio, costruendo percorsi di cura personalizzati”, evidenzia Gerosa.

Per rendere il nuovo modello comprensibile e accessibile agli assistiti, l’accordo prevede che ogni AFT disponga di un Regolamento di funzionamento e di una Carta dei Servizi. Strumenti che garantiranno informazioni capillari e trasparenti, orientando i cittadini nei percorsi assistenziali e facilitando l’accesso alle prestazioni.

Un ruolo determinante sarà affidato anche ai Direttori di Distretto, chiamati a tradurre concretamente le disposizioni dell’accordo in un’organizzazione efficiente. La loro responsabilizzazione si realizzerà attraverso la capacità manageriale di organizzare le risorse disponibili all’interno delle AFT e di assicurare qualità ed efficacia ai servizi territoriali nel loro complesso.

Tra le finalità del nuovo Accordo Integrativo Regionale c’è infine quella di rendere la professione del medico di medicina generale più attrattiva, rafforzandone il ruolo e migliorandone le condizioni organizzative e lavorative: “Dobbiamo fare in modo che scegliere la medicina generale torni a essere una prospettiva professionale concreta e attrattiva per le nuove generazioni di medici. Ma c’è un obiettivo che per noi viene prima di tutti: garantire a ogni cittadino veneto il proprio medico di famiglia. Questo accordo muove dall’idea di una sanità che costruisce sul territorio le condizioni per prendersi cura di ogni paziente, prima che i suoi bisogni di salute diventino cronicità con la necessità di ricorrere a consulti o ricoveri ospedalieri”, conclude l’assessore Gerosa.