Venezia, 19 novembre 2026

“Quest’anno le scuole statali del Veneto hanno quasi novemila alunni in meno rispetto a un anno fa. È un dato che ci mette davanti a una responsabilità: se i giovani sono meno, ognuno di loro conta due volte. Conta per la vita che riuscirà a costruirsi e conta per le imprese e le comunità che hanno bisogno delle sue competenze. I nostri ragazzi, tra l’altro, sono tra i più preparati d’Italia, e a noi spetta non perderne nessuno per strada. JOB&Orienta serve a questo: ad accompagnarli nel momento in cui devono scegliere”, ha dichiarato Valeria Mantovan, assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Competenze e Politiche culturali.

Si è svolta questa mattina a Veronafiere la conferenza stampa di presentazione della 35ª edizione di JOB&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma alla Fiera di Verona da mercoledì 25 a sabato 28 novembre 2026, con ingresso libero e gratuito. Il titolo è “Abitare i cambiamenti valorizzando il pensiero critico e creativo”. Il Salone è promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel 2025 ha contato 50mila visitatori in presenza e 420 espositori.

Sono intervenuti, accanto all’assessore Mantovan: Federico Bricolo, presidente di Veronafiere; Claudio Gentili, coordinatore del comitato istituzionale di JOB&Orienta; Angela Riggio, dirigente dell’Ufficio II dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto; Jacopo Buffolo, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Verona; Matteo Roncarà, presidente di Forma Veneto; Fabrizio Panozzo, docente di Management e Politiche culturali di Ca’ Foscari e direttore scientifico di Aiku.

Lo stand “2026 – Backrooms”, ideato dal regista Giancarlo Marinelli, dopo il confronto tra intelligenza artificiale e naturale del 2025 va a cercare ciò che normalmente non si vede: i saperi, le tecniche e le professionalità che stanno dietro ogni risultato. Al centro c’è una escape room sensoriale in cui i ragazzi, a gruppi, attraversano quattro stanze fino a scoprire il capolavoro che hanno contribuito a ricostruire. Intorno ci sono la “Fucina del gusto” con le Scuole della Ristorazione, l’“Atelier del restauro” con le Scuole del Restauro, gli spettacoli di IN Scena! con l’Accademia d’Arte Circense di Verona e l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, il Laboratorio IN-visibile, l’area convegni “Idee in corso” e lo spazio di Veneto Lavoro, che mette in relazione i talenti dei giovani con i fabbisogni delle imprese. Mercoledì 25 novembre alle 14.30, in “Idee in corso”, saranno premiati i vincitori del concorso “L’Europa che vorrei”, con cui la Regione dà voce ai giovani sulle politiche di coesione.

I dati dicono che i giovani veneti sono meno ma più preparati: secondo l’Invalsi 2026 il Veneto è la prima regione in italiano all’ultimo anno delle superiori, gli abbandoni precoci sono al 7,6% (Italia 8,2%) e i NEET all’8,3% (Italia 13,3%). La Regione li accompagna dalla scelta della scuola al primo lavoro: il buono scuola ha stanziato 9,3 milioni nel 2026 e la borsa universitaria è stata pagata a tutti gli idonei per due anni accademici consecutivi, con 93,2 milioni nel 2025/2026. Per l’orientamento, l’avviso triennale ORIENTATI 2026-2029 (DGR 611/2026) porta progetti in tutto il Veneto grazie ad un lavoro che coinvolge 17 reti, dopo i circa 55mila coinvolti con la DGR 685/2023. L’istruzione e formazione professionale contano ogni anno oltre 20mila allievi; gli ITS Academy stanno avviando oltre nuovi cento bienni e vedono la presenza di oltre 4.400 studenti, con quasi l’82% dei diplomati al lavoro (79% la media nazionale) e 15,73 milioni di investimento regionale per il biennio 2026-2028. “Giovani Energie” ha raggiunto 22.039 ragazzi tra i 16 e i 29 anni disoccupati o inattivi, e il Servizio Civile Regionale 2026 è sostenuto con 600mila euro.

“La Regione del Veneto è impegnata a costruire un sistema di opportunità che accompagni i giovani in ogni passaggio del loro percorso: dal diritto allo studio all’orientamento, dalla formazione professionale agli ITS Academy, fino all’ingresso nel mondo del lavoro. Investiamo oltre 110 milioni di euro all’anno nell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 2,5 milioni nel nuovo programma Orientati 2026-2029 e sosteniamo percorsi capaci di valorizzare talenti e competenze, senza lasciare indietro nessuno. Nell’ultimo anno il buono libri ha aiutato quasi 39mila allievi e la borsa di studio universitaria è arrivata al 100% degli idonei, 18.913 studenti. Vogliamo che ogni ragazzo possa trovare la propria strada e gli strumenti per realizzare le proprie aspirazioni. A JOB&Orienta raccontiamo questo impegno attraverso “2026 – Backrooms”, lo stand regionale che invita i giovani a scoprire ciò che normalmente resta dietro le quinte di ogni risultato: studio, tecnica, creatività e professionalità. Con laboratori, esperienze immersive e spettacoli mostriamo che nessun talento nasce da solo: dietro ogni traguardo ci sono competenze, passione e tanto lavoro. Ed è proprio da qui che vogliamo partire per parlare ai giovani del loro futuro. Li aspettiamo a Verona, nel retrobottega”, ha concluso l’assessore Mantovan.