Nel primo semestre di attività, tra aprile e ottobre, sono stati presi in carico complessivamente 41 casi, di cui 21 relativi all’ambito degli adulti e 20 all’ambito minorile. Franco Gabrielli: “Un luogo dalla particolare unicità, che su un terreno così complesso come il mondo del crimine, il mondo della devianza, punta a mettere insieme i pezzi in un tempo in cui nella società tutti sembrano in qualche modo concorrere a dividere, ad accentuare i conflitti, a evidenziare ciò che ci separa rispetto a ciò che ci unisce”. Assessora alla Sicurezza e Legalità Stefania Zivelonghi: “La Cittadella è per ricostruire i legami, rafforzare la fiducia e accompagnare le persone e le comunità nell’affrontare i conflitti. Una comunità capace di prendersi cura delle proprie relazioni è una comunità più coesa e, quindi, più sicura”.

Una visita attenta e approfondita, interessata a comprendere le caratteristiche alla base di un progetto che guarda alla giustizia riparativa come strumento di ricomposizione dei conflitti e di rafforzamento del tessuto sociale. E’ quanto ha compiuto questa mattina Franco Gabrielli, ex Capo della Polizia di Stato, giunto appositamente a Verona per conoscere di persona, in piazza Madonna di Campagna 1/A, la realtà della Cittadella della Giustizia, operativa da circa sei mesi e inaugurata e intitolata a Tina Anselmi lo scorso settembre. Ad accompagnarlo l’assessora alla Sicurezza e Legalità Stefania Zivelonghi.

La Cittadella riunisce realtà diverse impegnate nella tutela dei diritti, nel sostegno alle vittime, nella gestione dei conflitti e nei percorsi di responsabilità e reinserimento. Il Centro per la Giustizia Riparativa, Rete Dafne, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, insieme ad altre esperienze e progettualità, condividono uno spazio nel quale competenze differenti possono incontrarsi e collaborare.

La loro presenza nello stesso luogo non significa soltanto condividere uno spazio fisico. Significa creare maggiori occasioni di confronto e vicinanza alle persone.

Una particolarità evidenziata dallo stesso Gabrielli: “Un luogo dove si è provato a mettere insieme, anche fisicamente, gli aspetti che attengono all’attenzione alle vittime e quelli che riguardano chi delinque, in una prospettiva di recupero e di reimmissione nel tessuto sociale. Una centralità della giustizia riparativa che credo renda questo centro un unicum, sicuramente una delle eccellenze del pianeta giustizia nel nostro Paese, per cui non posso che essere favorevolmente colpito.

Il valore aggiunto è quello di mettere insieme chi opera in questi contesti nella cura delle vittime con chi invece, istituzionalmente, è chiamato a gestire, ad esempio, le forme di delinquenza minorile.

Il cuore del problema è la recidiva. Se si guardassero bene le statistiche ci si renderebbe conto che i carceri nei quali vi è una significativa minore incidenza della recidiva sono i carceri nei quali si pratica un efficace trattamento del detenuto”.

La Cittadella nasce infatti dall’idea che la giustizia non riguardi soltanto ciò che accade nelle aule dei tribunali, ma anche le relazioni che possono essere spezzate da un conflitto o da un reato e il lavoro necessario per ricostruirle. Accanto alla tutela dei diritti e al sostegno delle vittime, trovano così spazio percorsi orientati alla responsabilità, alla riparazione del danno e al reinserimento sociale.

“Abbiamo realizzato un unicum che, attraverso un approccio integrato, punta alla costruzione di una giustizia ripartiva in grado, in caso di commissione di reato, di ricomporre le fratture, con l’obiettivo di ricostruire i legami, rafforzare la fiducia e accompagnare le persone e le comunità nell’affrontare i conflitti. una ricomposizione – sottolinea l’assessora Stefania Zivelonghi –. Un percorso complesso e articolato che ricade non solamente sull’elaborazione del danno, della frattura, ma su una precisa volontà di ricostruzione, per un definitivo reinserimento nella collettività. Un beneficio per tutti, non solamente per i diretti interessati o per i familiari”.

Primo semestre di attività

Nel periodo compreso tra aprile e ottobre sono stati presi in carico complessivamente 41 casi, di cui 21 relativi all’ambito degli adulti e 20 all’ambito minorile.

I percorsi hanno previsto attività di valutazione preliminare, colloqui individuali, incontri preparatori, mediazioni dirette e dialoghi riparativi, accompagnati dal monitoraggio degli esiti.

Le attività hanno coinvolto autori di reato, persone offese, familiari e, ove necessario, rappresentanti della comunità di riferimento.

Quanto allo stato dei percorsi, 29 casi risultano conclusi, 11 sono attualmente in corso e 1 è sospeso, in attesa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Si registrano inoltre 2 ulteriori casi ancora in attesa di assegnazione.