Inaugurata questa mattina la rassegna “Presepi dal Mondo a Verona”. Un evento unico nel suo genere che torna per il Natale 2026 nella sua sede originale, gli arcovoli dell’Arena, e che quest’anno sarà dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco, figura a cui è indissolubilmente legata la tradizione del presepe.

La mostra sviluppa il progetto culturale “Sulle Tracce della Luce – Aspettando Francesco”, curato da Michela Mendiola da un’idea di Francesca Toffali.

Alla cerimonia hanno prese parte, oltre al sindaco Damiano Tommasi, il vescovo Monsignor Domenico Pompili e Fra Francesco Zanoni, custode de! Convento del Barana (Confraternita Francescana di Betania).

Inoltre, questa edizione vuole ricordare l’ideatore della mostra, Alfredo Troisi, scomparso quasi un anno fa. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Verona per l’Anfiteatro Arena con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione della Diocesi di Verona, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona, della Camera di Commercio I.A.A., della Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi) e del Comitato Francescano.

“Quest’anno è un anno eccezionale – sottolinea il sindaco Damiano Tommasi –: ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, a cui si lega la nascita stessa del presepe. C’è inoltre un motivo più intimo, la mancanza di Alfredo Troisi, che ci ha lasciato proprio quest’anno. Ci teneva moltissimo. Fin dal primo giorno del mio mandato venne a chiedermi di poter riportare la rassegna in Arena.

Il ritorno dei presepi in Arena, con tutte le difficoltà che ci sono state, è quindi un grande risultato, ed è anche un omaggio a lui.

Due riflessioni mi accompagnano davanti ai presepi. La prima è che il presepe nacque quasi a contraltare delle crociate, che vedevano nella Terra Santa l’unico luogo in cui custodire il messaggio di Cristo: il presepe lo riproponeva ovunque, indipendentemente dal luogo, ed è qui la sua forza.

La seconda, che negli ultimi anni sento ancora più forte, come persona e come sindaco, riguarda la fragilità delle nostre famiglie. È quotidiano lo stillicidio di cosiddetti amori tossici. La famiglia oggi appare molto fragile come istituzione e come contesto, e forse ha bisogno di fermarsi a riflettere sulle basi su cui si costruiscono le relazioni. Il presepe ci aiuta a farlo: molti di noi hanno vissuto da bambini il momento dell’allestimento e il sogno di mettere la prima statuina, e quel gesto contribuiva a fare della famiglia un luogo sicuro.

Quanto alla stella in piazza Bra, credo che il messaggio del presepe non sia parlare di ciò che manca, ma gioire di ciò che si ha. Sappiamo cosa ha significato il crollo dell’ala della coda d’acciaio e quali rischi sono stati corsi.

Oggi non c’è un’idea chiara di ricostituirla, anche perché si creerebbe un precedente che spetta a chi deve autorizzare valutare. In questi anni abbiamo scelto di raccontare la storia di Verona attraverso altre simbologie: abbiamo mantenuto il corpo centrale e, con la scia luminosa, abbiamo cercato di riproporre ciò che era. La forza del presepe e del Natale prescinde dai luoghi, dagli spazi e dalle strutture”.