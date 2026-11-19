Il progetto del Comune di Verona, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili (DISCOMI) dell’Università di Verona, la Scuola di Specializzazione in Urologia e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona coinvolge gli istituti cittadini con incontri di sensibilizzazione e testimonianze dirette. Da gennaio 36 appuntamenti gratuiti già disponibili, aperti agli studenti maggiorenni di tutte le scuole del Comune di Verona.

La prevenzione della salute maschile entra nelle scuole veronesi con il progetto “Io sono ancora io – Testimonianza e consapevolezza”, promosso dal Comune di Verona – Assessorato alla Salute e ai Servizi di prossimità.

Il progetto unisce testimonianza diretta, informazione scientifica e accesso concreto alla prevenzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della salute urologica, superando imbarazzo, disinformazione e difficoltà nel rivolgersi a uno specialista.

L’iniziativa sta coinvolgendo diversi istituti scolastici cittadini. Dopo i primi incontri realizzati il 6 novembre all’istituto Berti e il 13 novembre al Marconi, il progetto fa tappa oggi, 19 novembre, all’istituto Messedaglia. Il calendario proseguirà il 26 novembre al Giorgi e il 27 novembre al Fracastoro.

Gli incontri rappresentano un’occasione per affrontare il tema della salute maschile attraverso il racconto di un’esperienza personale e il contributo degli specialisti, favorendo un confronto diretto con gli studenti e promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli.

“La prevenzione deve diventare una possibilità concreta e accessibile – sottolinea l’assessora alla Salute Elisa La Paglia –, soprattutto per i più giovani. Con questo progetto vogliamo portare l’attenzione sulla salute maschile direttamente nei luoghi frequentati dai ragazzi, superando quei pregiudizi e quelle forme di imbarazzo che spesso impediscono di rivolgersi a uno specialista. La collaborazione con l’Azienda Ospedaliera ci permette di affiancare all’informazione un’opportunità reale di accesso alle visite gratuite, estendendola a tutti gli studenti maggiorenni delle scuole veronesi. È un investimento sulla cultura della prevenzione e sulla salute della nostra comunità”.

Accanto all’attività di sensibilizzazione, il progetto prevede un’importante estensione dell’offerta sanitaria. A partire da gennaio e fino al termine dell’anno scolastico, le visite urologiche gratuite saranno infatti messe a disposizione di tutti gli studenti maggiorenni iscritti a una scuola del Comune di Verona, indipendentemente dal fatto che il loro istituto abbia già ospitato un incontro del progetto.

Sono già 36 gli appuntamenti disponibili, prenotabili attraverso un apposito modulo online nel quale sarà possibile consultare date e orari. Il calendario sarà aggiornato progressivamente e potranno essere aggiunti ulteriori slot, compatibilmente con le disponibilità dell’équipe sanitaria.

Cristian Papa, responsabile del progetto, evidenzia: “Il valore di “Io sono ancora io” sta nella capacità di trasformare un’esperienza personale in uno strumento di consapevolezza collettiva. Entrare nelle scuole significa raggiungere i ragazzi in un momento importante della loro crescita, parlare con loro senza filtri di temi spesso considerati scomodi e dimostrare che chiedere un controllo non deve essere motivo di imbarazzo. Ma non volevamo fermarci alla sensibilizzazione: abbiamo lavorato affinché ogni studente maggiorenne, indipendentemente dalla scuola frequentata, potesse avere accesso a una visita specialistica gratuita. Le 36 disponibilità già attivate rappresentano un primo risultato concreto e un punto di partenza per ampliare ulteriormente questa opportunità”.

I risultati delle precedenti attività confermano l’importanza di questo percorso. Nel corso delle iniziative realizzate lo scorso anno, nel 20% dei soggetti sottoposti a controllo sono emersi riscontri clinici relativi a diverse condizioni urologiche, tra cui varicocele, testicolo retrattile e altre anomalie meritevoli di approfondimento medico. Nel primo incontro dell’edizione in corso, la percentuale di riscontri positivi ha raggiunto il 37%.

Si tratta di dati che evidenziano quanto sia importante promuovere una cultura della prevenzione già in giovane età. Non soltanto in relazione alla diagnosi precoce delle patologie oncologiche, ma anche per individuare condizioni urologiche che possono rimanere a lungo misconosciute, spesso a causa della scarsa informazione o dell’imbarazzo nel rivolgersi a uno specialista.

“I risultati dello scorso anno dimostrano quanto sia importante portare la prevenzione direttamente nelle scuole”, sottolinea la Prof.ssa Maria Angela Cerruto, Direttrice del DISCOMI e responsabile scientifica dell’iniziativa.“L’esperienza delle visite e i dati raccolti attraverso i questionari ci confermano che esiste ancora una distanza tra conoscenza e comportamenti adeguati. Il nostro obiettivo non è soltanto informare, ma creare un rapporto di fiducia con i giovani, aiutarli a riconoscere i segnali del proprio corpo e incoraggiarli a rivolgersi tempestivamente al medico quando necessario”.

Le visite saranno effettuate da un’équipe di giovani medici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e saranno riservate esclusivamente agli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data del controllo. Al termine della visita, l’Azienda Ospedaliera rilascerà un referto medico e un certificato di presenza.

Un ruolo organizzativo nell’iniziativa sarà svolto anche dall’Associazione Mario Calderara Alumni APS, ente partner del progetto, che collaborerà alla gestione delle prenotazioni e al coordinamento degli appuntamenti, contribuendo a rendere più accessibile il servizio agli studenti.

Il progetto “Io sono ancora io” si fonda su una convinzione precisa: parlare di salute significa anche creare le condizioni perché i giovani possano informarsi, confrontarsi con professionisti e accedere concretamente alla prevenzione. La testimonianza di chi ha affrontato la malattia, il contributo scientifico degli specialisti e la possibilità di effettuare un controllo gratuito rappresentano tre strumenti complementari di un unico percorso di sensibilizzazione e tutela della salute.

L’obiettivo è raggiungere progressivamente l’intera popolazione studentesca maggiorenne delle scuole del Comune di Verona, trasformando la prevenzione da occasione occasionale a opportunità concreta e accessibile.