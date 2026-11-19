Torna il tradizionale e imperdibile appuntamento con lo Zecchino d’Oro, giunto alla 69ª edizione, che quest’anno andrà in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 4 dicembre, eccezionalmente dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in attesa del completamento della ristrutturazione del Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna. Alla conduzione il Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti.

Un vero e proprio show che, oltre a proporre la gara tra le canzoni, renderà omaggio alla storia dello Zecchino d’Oro, con i brani più amati reinterpretati da cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo.

La musica dello Zecchino d’Oro rimane un mezzo unico per comunicare e declinare, tramite il linguaggio dell’infanzia, temi legati all’attualità che coinvolgono tutti, non solo i più piccoli.

Le 14 nuove canzoni del 69° Zecchino d’Oro, prodotte da Antoniano e distribuite da Sony Music Italia – include nella compilation “ZECCHINO D’ORO 69ª EDIZIONE” https://zecchinodoro.lnk.to/zecchino69) disponibile dal 4 dicembre in digitale su tutte le piattaforme di streaming e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione – sono firmate da 25 autori – sia esperti di musica per bambini sia scrittori, insegnanti, produttori e grandi artisti – tra cui Cristiano Malgioglio (autore allo Zecchino d’Oro per la seconda volta, nel 1976 firmò il testo di “Ma che cosa ci posso fare”), Enrico Nigiotti (anche lui firma per la seconda volta, lo scorso anno scrisse “Il Lupo Duccio”) e lopsicoterapeuta specializzato in educazione e prevenzione nell’età evolutiva Alberto Pellai.

A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 23 piccoli cantanti provenienti da 12 regioni d’Italia (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) e una solista di New York, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

Nella storia dello Zecchino d’Oro ci sono stati 54 solisti dal Veneto, in questa edizione se ne aggiunge 1.

I nuovi brani arricchiscono ulteriormente il repertorio da record dello Zecchino d’Oro – 874 in totale – amato a tal punto da superare sul canale YouTube 2 milioni 600 mila iscritti, più di 3 miliardi di visualizzazioni totali e da raggiungere oltre 100 milioni di streams sia su Spotify che su Amazon Music.

Anche quest’anno lo Zecchino d’Oro sostiene Operazione Pane, la campagna di Antoniano, supportata da Rai per la Sostenibilità – ESG, volta a raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania) tramite il numero solidale 45588 diffuso sui canali Rai dal 29 novembre al 5 dicembre (numero attivo dal 24 novembre al 19 dicembre). Basta inviare un sms da cellulare o telefonare da rete fissa per aiutare mamme, papà e bambini e donare un pasto a chi è in difficoltà.

ECCO I TITOLI DELLE 14 CANZONI IN GARA, CON AUTORI E INTERPRETI: