“La cultura non serve a farci sentire superiori agli altri, ma a capire meglio il mondo in cui viviamo.”

​Si è spento oggi, a 91 anni, Corrado Augias: giornalista, scrittore, autore televisivo, ma soprattutto una delle ultime voci capaci di abitare lo spazio pubblico con la misura della ragione e la gentilezza del dubbio.

​Nato a Roma nel 1935, Augias attraversò oltre mezzo secolo di storia nazionale raccontandola dalla carta stampata – da L’Espresso a la Repubblica – fino al piccolo schermo. Dai tempi storici di Telefono giallo, che portò l’inchiesta civile nelle case degli italiani, fino ai salotti letterari e storici di Enigma, Le storie, Quante storie e La torre di Babele seppe trasformare la televisione in un luogo di confronto pacato, dimostrando che anche i temi più complessi possono essere raccontati senza urlare.

​Figura intellettuale netta, profondamente laica, non si sottrasse mai al dibattito pubblico, attirando spesso anche critiche per quel suo tono talvolta cattedratico o per le sue prese di posizione su storia, religione e politica. Eppure, anche nei momenti di maggiore polemica, il suo tratto distintivo rimase sempre lo stesso: nella forza del dialogo, nella parola pesata, nella ricerca delle fonti contro ogni semplificazione.

Pensando oggi a quanto spesso si sia interrogato sul mistero della fede e dell’aldilà con disincantato scetticismo, resta anche una speranza più intima, quasi un ultimo affettuoso augurio da fargli: che proprio su questo, sulla sua convinzione che con la morte finisca davvero tutto, si sia davvero sbagliato.

​di Matteo Peretti