Otto100: seminario di storia del XIX secolo, IV edizione

Biografie risorgimentali: narrazioni, percorsi e metodi di ricerca.

Il 6 e 7 novembre Verona ospita storici e ricercatori da tutta Italia per riflettere sull’Ottocento e sulla sua eredità nella città di oggi.

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025, Verona tornerà a essere un punto di riferimento per gli studi sul XIX secolo con la quarta edizione di Otto100, il seminario di storia dell’Ottocento promosso dal Dipartimento di Culture e Civiltà e dal Center for European Studies dell’Università di Verona. Il tema di quest’anno – “Biografie risorgimentali: narrazioni, percorsi e metodi di ricerca” – propone una riflessione sul valore della biografia come strumento per leggere la storia: i racconti delle vite delle donne e degli uomini dell’Ottocento diventano infatti lenti fondamentali per comprendere i fenomeni sociali, politici e culturali di un’epoca decisiva per la costruzione dell’Italia contemporanea.

L’iniziativa riunirà studiose e studiosi provenienti da università e centri di ricerca di tutta Italia – da Milano a Napoli, da Macerata a Viterbo, da Torino a Salerno, da Bologna a Roma, da Verona a Cassino – in un confronto collettivo sulle nuove prospettive e sui metodi della ricerca storica. Il seminario diventa così l’occasione per un confronto collettivo sul tema, alla luce della storiografia contemporanea e delle grandi sfide interpretative dei nostri giorni.

I lavori si articoleranno in quattro sessioni tematiche dedicate a vite politiche, vite d’oltreconfine, vite e narrazioni, vite collettive/vite parallele, cui si aggiungeranno le discussioni finali. Una riflessione articolata e composita su come la biografia possa diventare non solo una forma di scrittura storica, ma anche un modo per restituire voce, complessità e profondità alle esperienze individuali e collettive del Risorgimento.

Per Verona, città che nell’Ottocento vide trasformarsi il proprio volto urbano, sociale ed economico, il seminario rappresenta anche un’occasione per tornare a riflettere su un secolo cruciale ma spesso trascurato della sua storia. Grazie alla collaborazione di istituzioni cittadine e nazionali, la città può riscoprire così la centralità nella ricerca storica e nella memoria pubblica del XIX secolo.

I lavori, aperti gratuitamente agli studenti e al pubblico, si terranno in due sedi simboliche della vita culturale veronese: il Polo Santa Marta dell’Università di Verona e la Società Letteraria, luogo storico di confronto intellettuale e civile.

Informazioni pratiche

Giovedì 6 novembre 2025 – ore 14:00-18:00

Aula SMT.04, Polo Santa Marta, Università di Verona

via Cantarane 24, Verona

Venerdì 7 novembre 2025 – ore 9:00-13:00

Sala Montanari, Società Letteraria

piazzetta Scalette Rubiani 1, Verona

Comitato scientifico: Giovanni Bernardini, Renato Camurri, Giacomo Girardi



Con la collaborazione di:

Comitato di Milano dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

Il Risorgimento: rivista di storia moderna e contemporanea

Con il patrocinio di:

Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

SISSCO – Società italiana per lo studio della storia contemporanea

—