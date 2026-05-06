Polizia di Verona – Ruba il portafoglio in una clinica veterinaria: arrestata dalla Polizia di Stato una donna di quarantanove anni

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, nella giornata di ieri, una donna di quarantanove anni, ritenuta responsabile del furto del portafoglio di una veterinaria all’interno di una clinica cittadina. L’intervento è scattato nella tarda mattinata, quando gli agenti delle Volanti sono stati inviati presso una struttura veterinaria di Borgo Roma a seguito della segnalazione del furto appena avvenuto.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, la quarantanovenne, che si trovava all’interno della clinica con il proprio animale domestico per sottoporlo ad una visita, avrebbe approfittato di un momento di assenza della professionista e si sarebbe impossessata del portafoglio lasciato nell’ambulatorio, contenente documenti personali e oltre 300 euro in contanti.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente avviato gli accertamenti, raccogliendo le dichiarazioni della vittima, la quale ha riferito di aver poco prima rinvenuto il proprio portafoglio all’interno di un cestino situato nei pressi dell’ingresso dello studio, privo però del denaro contante e della carta di pagamento custoditi al suo interno.

La successiva analisi delle immagini di videosorveglianza presenti appena fuori dalla struttura ha consentito di vedere chiaramente la quarantanovenne mentre, una volta uscita dall’ambulatorio, si avvicinava al cestino in questione, per poi rientrare poco dopo nella clinica veterinaria. Durante il controllo successivo effettuato dagli agenti all’interno dello studio, la donna è stata inoltre notata mentre trafficava con fare sospetto accanto al trasportino utilizzato per il proprio animale domestico, tentando di occultare qualcosa al suo interno. Tale circostanza ha indotto i poliziotti ad approfondire immediatamente gli accertamenti che hanno condotto al rinvenimento di 320 euro in contanti, somma corrispondente a quella che la vittima aveva poco prima dichiarato di custodire nel portafoglio sottratto. Il denaro è stato quindi immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

Al termine degli accertamenti, la quarantanovenne è stata arrestata per il furto commesso. La donna è comparsa questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, all’esito del rito direttissimo, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma una volta a settimana.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.