Questura di Verona – Servizi straordinari di controllo del territorio a Nogara: oltre un centinaio le persone identificate dalla Polizia di Stato in 5 ore

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, al fine di incrementare il livello di sicurezza nelle aree del territorio veronese considerate più sensibili. Proprio ieri pomeriggio, è stato messo in campo un nuovo servizio straordinario a Nogara, al fine di prevenire e contrastare gli episodi delittuosi recentemente segnalati, verificatisi nel citato comune.

L’operazione, che si è svolta dalle ore 15:00 alle ore 20:00, ha coinvolto gli agenti delle Volanti della Questura di Verona, del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, gli operatori della Guardia di Finanza di Verona, due operatori della Polizia Locale “Media Pianura Veronese” e un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Villafranca di Verona.

Nel corso del servizio sono stati effettuati specifici posti di controllo e verifiche mirate presso esercizi pubblici, parchi cittadini e aree urbane. I controlli sono stati estesi con particolare attenzione anche all’area della stazione ferroviaria.

Nel complesso, l’attività espletata ha consentito di identificare 102 persone e di controllare 32 veicoli.

L’attività messa in campo ieri, che si inserisce nel contesto di un più ampio piano di controllo avviato dalla Questura scaligera, proseguirà in futuro anche in altre aree della provincia, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio.