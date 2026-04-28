Salvaguardia Riso. Polato, su voto negativo Ue: “Sciagura che colpisce produttori e consumatori”

“Una scelta sciagurata, che colpisce il settore agricolo, i nostri produttori e soprattutto i consumatori”. Così Daniele Polato, eurodeputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del gruppo ECR in commissione per il Commercio internazionale commenta il voto di oggi del Parlamento europeo sulle salvaguardie per il riso, che ha confermato nel sistema di preferenze generalizzato sui dazi una soglia di salvaguardia al 45% respingendo la richiesta di Fratelli d’Italia per un 20%

“Con il voto di oggi hanno autorizzato oltre 500.000 tonnellate di riso importato da Paesi Terzi senza dazi e senza reciprocità. Questo si tradurrà in riso di scarsa qualita’ ad un prezzo basso, pieno di pesticidi vietati e sfruttando lavoratori, anche minorenni, senza nessuna tutela sociale. L’ennesimo colpo basso all’agricoltura europea ed italiana, ai nostri produttori veronesi, l’ennesimo danno ai consumatori” ha aggiunto l’eurodeputato.