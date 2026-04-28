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    martedì 28 Aprile
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    Centro abitato, aggiornata la perimetrazione: adeguata allo sviluppo della città

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    Nuova delimitazione approvata dalla Giunta per migliorare sicurezza stradale e gestione della circolazione.

    La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento della perimetrazione del centro abitato di Verona, adeguandola alle trasformazioni urbanistiche e allo sviluppo edilizio degli ultimi anni.

    L’intervento si rende necessario per recepire l’espansione della città e aggiornare i confini entro cui si applicano le norme specifiche del Codice della Strada, pensate per garantire maggiore attenzione alla guida e maggiore sicurezza per tutti gli utenti.

    La delimitazione del centro abitato, infatti, individua le aree in cui, per la presenza di edifici, spazi pubblici e accessi veicolari o pedonali, è richiesta una particolare cautela nella circolazione e si applicano regole più stringenti a tutela di automobilisti, ciclisti e pedoni.

    L’aggiornamento segue quanto previsto dalla normativa nazionale, che impone ai Comuni di rivedere periodicamente i confini del centro abitato in base ai cambiamenti del territorio. Il provvedimento non comporta costi per l’amministrazione e sarà pubblicato all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

    Con questa revisione, il Comune punta a rendere più coerente la gestione della viabilità con la realtà urbana attuale, contribuendo a una circolazione più sicura e ordinata.

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