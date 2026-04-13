On. Tosi (Fi-Ppe): “Successo di Magyar è sconfitta del trumpismo. Vince centrodestra popolare e non populista. Ora rilanciare Ue su difesa comune”

Bruxelles 13 aprile 2026 –

“La vittoria di Peter Magyar in Ungheria è una bella notizia per l’Ue, quindi per il nostro interesse come Paese: i sovranismi e gli estremismi sono fuori dalla storia, serve una visione autenticamente di centrodestra in tutto il continente, quindi liberale, popolare e non populista, moderna, garantista ed europeista. Un’Europa unita sul piano della politica estera e della difesa è un’Europa che tornerà a contare nello scenario geopolitico. E oggi ce n’è più che mai bisogno”.

Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia-Ppe Flavio Tosi, secondo il quale “la sconfitta di Orban è anche la sconfitta del trumpismo”. Un Trump, continua Tosi, “di cui vediamo i danni geopolitici, umanitari ed economici causati nel mondo, e particolarmente a noi europei, tra dazi e guerra all’Iran, e che con la sua protervia da bullo arriva ad attaccare vergognosamente perfino il Papa”.