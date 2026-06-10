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    Nominati i quattro Commissari straordinari dei Parchi veneti

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 10 giugno 2026

    La Giunta regionale ha deliberato la nomina dei Commissari straordinari dei quattro Enti Parco del Veneto. Si tratta di una nomina ponte, prodromica alla costituzione dei Consigli direttivi composti da cinque membri (tre di attribuzione del Presidente della Regione e due designati dalle neo-costituite Comunità del Parco).

    I Commissari deliberati dalla Giunta regionale sono:

    – la dottoressa Maria Chiara Bagatin, direttore della UO Ragioneria, quale Commissario straordinario del Parco naturale regionale del Delta del Po;

    – il dottor Stefano Sisto, direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale, quale Commissario straordinario del Parco regionale dei Colli Euganei;

    – il dottor Mauro De Osti, direttore della UO Strategia regionale della Biodiversità e dei parchi, quale Commissario straordinario del Parco naturale regionale del fiume Sile;

    – il dottor Simone Bertin della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi venti, quale Commissario straordinario del Parco naturale regionale della Lessinia.

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