Add A Comment
ULTIME NOTIZIE
- Gite d’autunno 2026, al via il turismo sociale per gli over 65: le proposte del Comune
- Chirurgia pediatrica. Ladies Circle 5 Verona dona dispositivo medico
- Polizia Locale: gli interventi effettuati nelle aree pubbliche e nei parchi
- Tosi (FI): “Serie infinita di crimini e furti. Tommasi & C. non fanno nulla, pure la promessa di controlli in Piazza Cittadella non è stata mantenuta. Con quale credibilità ora vanno dal Prefetto?”
- Trasporti. Lavori sulla linea ferroviaria Verona-Vicenza modifiche alla circolazione dal 2 al 17 agosto. Ruzza: “Disagi temporanei per realizzare un’infrastruttura più moderna ed efficiente”
- 176 nuovi Medici di Medicina Generale entrano nel sistema territoriale del Veneto. Stefani, “Complimenti e benvenuti. Giovani preziosi anche per fare attrazione”
- Pedopornografia, il Presidente Stefani: “Grazie alla Procura di Rovigo e alle forze dell’ordine. Reato odioso da contrastare con fermezza”
- Autonomia, Caretta (FdI): lavoriamo per un Veneto più efficiente
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
{{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: {{current_weather.humidity}}%
Clouds: {{current_weather.clouds}}%
Wind ({{current_weather.wind.deg}}): {{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}
Clouds: {{current_weather.clouds}}%
Wind ({{current_weather.wind.deg}}): {{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}
{{current_weather.desc}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} °