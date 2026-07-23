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    Autonomia, Caretta (FdI): lavoriamo per un Veneto più efficiente

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Il via libera della Camera sull’attribuzione di competenze richieste dalla Regione Veneto rappresenta un passo in avanti fondamentale per un Veneto più efficiente, con un percorso coerente con il progetto di autonomia regionale portato avanti dal Governo Meloni. Le pre-intese riguardano temi come protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, salute e finanza pubblica e in termini amministrativi il Veneto, con la sua tradizione di centrodestra, ha sempre dimostrato una virtuosità nella gestione della cosa pubblica maturata nel tempo, che attesta come ormai la Regione sia pronta ad incrementare i propri ambiti di intervento. Adesso, per arrivare al risultato finale, mancano solo gli schemi di intesa definitivi. Ringrazio il Ministro Calderoli, l’ex Presidente Zaia e il Presidente Stefani per l’importante lavoro profuso in questi anni per centrare un obiettivo di grande rilevanza per tutti i veneti.”

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia

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