Autonomia, Lazzarini (Lega): ok a intese con Veneto rafforza battaglia storica per nostri cittadini

Roma, 22 lug.

“L’ok della Camera agli schemi di intesa preliminari per l’autonomia tra il Governo e le regioni del Nord, tra cui il Veneto, rafforza la battaglia storica della Lega, che già dieci anni fa ha ricevuto dai cittadini il mandato a chiedere e ottenere per la nostra regione l’opportunità di decidere al meglio come spendere le risorse a disposizione, mettendo i fondi lì dove servono davvero ed eliminando ogni spreco. Autonomia significa più efficienza, più servizi che rispondono ai bisogni delle comunità, più competitività. Significa anche responsabilizzare chi governa il territorio e il Paese e permettere ai cittadini di riconoscere merito e competenza. La Lega vuole dare agli amministratori piena libertà di scegliere come investire le risorse a disposizione del Veneto, della Lombardia, della Liguria e del Piemonte, dando così ancora più forza ai nostri territori. La Lega ha fatto una promessa chiara ai veneti e con il lavoro che sta svolgendo al Governo sta dimostrando di onorarla. Non ci fermiamo”.

Lo dichiara la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD) Arianna Lazzarini.