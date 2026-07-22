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    Autonomia, Lazzarini (Lega): ok a intese con Veneto rafforza battaglia storica per nostri cittadini

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 22 lug.

    “L’ok della Camera agli schemi di intesa preliminari per l’autonomia tra il Governo e le regioni del Nord, tra cui il Veneto, rafforza la battaglia storica della Lega, che già dieci anni fa ha ricevuto dai cittadini il mandato a chiedere e ottenere per la nostra regione l’opportunità di decidere al meglio come spendere le risorse a disposizione, mettendo i fondi lì dove servono davvero ed eliminando ogni spreco. Autonomia significa più efficienza, più servizi che rispondono ai bisogni delle comunità, più competitività. Significa anche responsabilizzare chi governa il territorio e il Paese e permettere ai cittadini di riconoscere merito e competenza. La Lega vuole dare agli amministratori piena libertà di scegliere come investire le risorse a disposizione del Veneto, della Lombardia, della Liguria e del Piemonte, dando così ancora più forza ai nostri territori. La Lega ha fatto una promessa chiara ai veneti e con il lavoro che sta svolgendo al Governo sta dimostrando di onorarla. Non ci fermiamo”.

    Lo dichiara la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD) Arianna Lazzarini.

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