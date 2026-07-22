Tosi (FI-PPE): “Più trasparenza in etichetta per indicare il vero Made in Italy e valorizzare la nostra filiera agroalimentare”

Bruxelles, 22 luglio ‘26

«La battaglia di Coldiretti è giusta e necessaria. Indicare l’effettivo Made in Italy e la verità in etichetta significa tutelare il nostro sistema agroalimentare. È una questione di trasparenza. Non possiamo chiedere ai nostri agricoltori di competere sulla qualità e, allo stesso tempo, accettare che il consumatore non abbia strumenti sufficienti per sapere da dove provengono realmente le materie prime», dichiara l’eurodeputato di Forza Italia (Ppe), Flavio Tosi, in merito alla mobilitazione di Coldiretti che riporta al centro il tema dell’origine dei prodotti agroalimentari.

Le attuali regole sull’origine doganale consentono, in determinate circostanze, che un prodotto trasformato in Italia possa acquisire l’origine italiana anche quando le materie prime e le precedenti fasi produttive provengono dall’estero. «È una situazione che genera confusione nel consumatore e penalizza le produzioni agricole italiane. Per questo serve stabilire regole chiare sull’origine e sulla qualità delle importazioni, per garantire una concorrenza leale e valorizzare chi produce secondo standard elevati», sottolinea Tosi.

«Occorre lavorare sulle regole doganali, sull’informazione al consumatore e sulla tutela delle nostre produzioni. Sono nella commissione Ambiente e nella commissione giuridica del Parlamento europeo, competenti rispettivamente anche per l’etichettatura e per le questioni relative alle indicazioni geografiche e alla proprietà intellettuale: continuerò a sostenere misure che garantiscano maggiore trasparenza e valorizzino il vero Made in Italy e il lavoro dei nostri agricoltori», conclude Tosi.