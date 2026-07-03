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    Salis a Verona. Polato: “Propaganda ideologica imbarazzante mentre i cittadini chiedono sicurezza e soluzioni ai problemi dei quartieri”

    Politica Europa 1 Min Read

    “La visita di Ilaria Salis a Verona è l’ennesima operazione di propaganda della sinistra costruita sulla pelle della nostra città. È paradossale che un’eurodeputata venga a dare lezioni di antifascismo in una città amministrata dal centrosinistra. Ancora più incredibile è che la stessa Salis ammetta ai microfoni di non conoscere l’operato del sindaco Tommasi e, di conseguenza, dell’amministrazione comunale e dei consiglieri di maggioranza che l’hanno invitata. Siamo al dilettantismo politico.   È imbarazzante”.

    Lo dichiara l’europarlamentare veronese Daniele Polato, commentando la visita dell’eurodeputata Salis, ieri a Verona.

    “Ancora una volta la sinistra dimostra che, invece di occuparsi dei problemi concreti dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, preferisce alimentare la propaganda ideologica. Tutto questo mentre nei quartieri crescono gli episodi di criminalità e degrado. Grave è l’atteggiamento di chi, dall’interno della maggioranza che governa Verona, ha favorito questa iniziativa. Chi amministra dovrebbe difendere l’immagine della città, agire per la sicurezza dei cittadini, non prestarsi a operazioni di propaganda”.

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