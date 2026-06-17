Verona protagonista tra Europa e U.S.A.

L’ambasciatore americano ringrazia Polato

L’europarlamentare veronese: “Lo inviteremo a Verona, a conoscere le nostre eccellenze produttive”.

Da Washington arriva un riconoscimento che porta Verona al centro della scena internazionale. Nelle scorse ore l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Europea, Andrew Puzder, ha pubblicamente ringraziato l’europarlamentare veronese Daniele Polato, commentando il via libera del Parlamento europeo all’accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti, che ha portato anche alla diminuzione dei dazi per diversi settori produttivi. L’ambasciatore ha infatti riconosciuto il contributo del team che ha portato avanti i negoziati, del quale fanno parte anche gli italiani Daniele Polato e Brando Benifei.

Un passaggio tutt’altro che simbolico. In uno dei dossier economici più delicati e strategici degli ultimi anni per i rapporti transatlantici, il nome di Verona viene infatti associato a un’intesa destinata ad avere effetti concreti sul commercio internazionale, sulle imprese e sulla competitività dei territori.

“Non me lo aspettavo. Dopo oltre un anno di lavoro, confronti e negoziati, vedere riconosciuto pubblicamente l’impegno profuso per raggiungere un accordo così importante rappresenta una grande soddisfazione – afferma Polato -. Per me è motivo di orgoglio portare il nome di Verona nei tavoli europei e rappresentare la mia città in dossier strategici per l’economia e il futuro delle nostre aziende. Essere citato da una delle più autorevoli rappresentanze diplomatiche degli Stati Uniti dimostra che anche dai territori possono arrivare contributi significativi ai grandi processi decisionali internazionali. Inviteremo l’Ambasciatore a Verona: vogliamo mostrargli da vicino il valore delle nostre eccellenze, delle imprese, dei lavoratori e degli imprenditori che ogni giorno contribuiscono alla competitività italiana nel mondo e che saranno tra i principali beneficiari di questo importante accordo”.