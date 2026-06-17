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    Sicurezza: Borchia (Lega), “Arresto 16enne nel veronese conferma minaccia della radicalizzazione online”

    Politica Europa 2 Mins Read
    Paolo BORCHIA in the EP in Strasbourg

    VERONA, 17 giu

    “L’arresto del sedicenne residente nel Veronese, trovato in possesso di materiale jihadista e di manuali per la fabbricazione di armi, rappresenta un fatto di estrema gravità che impone una riflessione profonda sulla diffusione dei processi di radicalizzazione, soprattutto tra i più giovani”. Lo dichiara Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo e segretario provinciale della Lega di Verona.

    “Desidero esprimere il mio ringraziamento alle forze dell’ordine e agli apparati di intelligence che, attraverso un’attività investigativa puntuale e tempestiva, hanno consentito di individuare e fermare una situazione potenzialmente pericolosa prima che potesse produrre conseguenze ancora più gravi”, prosegue Borchia.

    “Questo episodio conferma come la minaccia dell’estremismo non sia un fenomeno distante o confinato ad altre realtà geografiche, ma possa attecchire anche nei nostri territori attraverso i canali della propaganda online, dei social network e delle piattaforme digitali utilizzate per il reclutamento e l’indottrinamento”, aggiunge.

    “Serve mantenere alta la guardia, rafforzare gli strumenti di prevenzione e monitoraggio e sostenere il lavoro di chi quotidianamente opera per garantire la sicurezza dei cittadini. Parallelamente, è necessario investire nella formazione delle famiglie, della scuola e delle comunità educative affinché siano in grado di intercettare tempestivamente i segnali di disagio, isolamento e radicalizzazione”.

    “Di fronte a episodi come questo non possono esserci sottovalutazioni né ambiguità. La tutela della sicurezza nazionale e la difesa dei valori democratici richiedono fermezza, collaborazione istituzionale e una costante attenzione verso tutte le forme di estremismo violento”, conclude Borchia.

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