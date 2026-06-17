Operazione Digos Verona. Presidente Stefani, “Indagine per la sicurezza dei cittadini che merita riconoscenza”

Venezia, 17 giugno 2026

“L’attività di prevenzione del crimine e il monitoraggio degli estremismi sono attività in cui, senza clamori, le nostre Forze dell’Ordine sono impegnate quotidianamente a beneficio della sicurezza della comunità. Basterebbe questo per esprimere ammirazione ma un successo come quello riportato dal personale della Digos di Verona in collaborazione con i colleghi di Bologna e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione oltre che della Magistratura inquirente, merita la riconoscenza di tutti per la professionalità dimostrata e l’attenzione con cui è stata portata avanti un’indagine tanto delicata. L’arresto di un minore per detenzione di materiale con finalità terroristiche, infatti, apre grandi e inquietanti interrogativi ma impone un plauso per tutti coloro che hanno saputo scongiurare evoluzioni peggiori”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto commenta l’operazione portata a termine dal personale della Digos scaligera con l’arresto di un sedicenne per detenzione di materiale legato ad attività terroristica, tra cui istruzioni jihadiste per fabbricare armi.

“Quello del terrorismo è un fenomeno preoccupante e sempre in evoluzione per il cui contrasto è fondamentale un controllo attento sia sul territorio sia sul web – aggiunge Stefani -. La conclusione dell’indagine veronese conferma l’alto grado di preparazione dei nostri investigatori il valore delle azioni di monitoraggio portate a termine”.