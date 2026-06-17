Casa della Salute: attivo il primo sportello di supporto alle prenotazioni sanitarie

Dal 26 giugno, ogni venerdì dalle 14.30 alle 16.30, studenti volontari dell’Istituto aeronautico Mario Calderara affiancheranno i cittadini nella gestione dei percorsi di prenotazione degli esami e visite prescritte.

Casa della Salute: al via il primo nuovo servizio per aiutare i cittadini nelle prenotazioni sanitarie

Dopo la presentazione degli spazi e dei partner della Casa della Salute avvenuta nei giorni scorsi, prende il via il primo dei nuovi servizi che andranno progressivamente ad arricchire il progetto promosso dal Comune di Verona.

A partire dalla fine del mese sarà infatti attivato uno sportello di supporto alle prenotazioni sanitarie, realizzato in collaborazione con l’associazione Mario Calderara Alumni APS, realtà collegata all’Istituto Aeronautico Mario Calderara, che coinvolgerà gli stessi studenti volontari dell’istituto.

Il servizio sarà inizialmente attivo dal 26 giugno un giorno alla settimana, il venerdì per due ore, dalle 14,30 alle 16,30 in fase sperimentale, con possibilità di ampliamento in base alla domanda.

L’iniziativa nasce per facilitare l’accesso ai servizi di prenotazione sanitaria, spesso complessi per anziani e lavoratori, e per supportare i cittadini nella corretta gestione dei percorsi indicati dai medici, in particolare quando è necessario rispettare tempistiche specifiche per le prestazioni.

“La Casa della Salute inizia a prendere forma attraverso l’attivazione progressiva di servizi concreti che rispondono a bisogni reali e quotidiani dei cittadini in sinergia con la medicina di gruppo. Questo primo intervento – dichiara Elisa La Paglia, Assessora alla Salute – rappresenta un passo importante nella direzione di una sanità territoriale più accessibile e vicina alle persone, capace di intercettare le difficoltà che i cittadini incontrano e di offrire un supporto semplice e immediato”.

L’obiettivo è rendere il sistema più efficiente, grazie anche alla mediazione linguistica, per migliorare la fruibilità dei servizi, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.»

“Si tratta di un intervento semplice ma ad alto impatto sociale», aggiunge Cristian Papa, Coordinatore del progetto Casa della Salute. È anche un progetto di comunità che valorizza la collaborazione con il territorio e con gli studenti volontari dell’Istituto aeronautico Mario Calderara, attraverso l’associazione Mario Calderara Alumni APS, un importante scambio generazionale. Partiamo in forma sperimentale, un giorno a settimana, con possibilità d ampliamento in base ai risultati e alla domanda reale dei cittadini.”

“Siamo felici di contribuire a un servizio che nasce da un bisogno concreto della cittadinanza – dichiara il Riccardo Rana, vice presidente del Mario Calderara Alumni APS – gli studenti dell’istituto aeronautico Mario Calderara saranno direttamente coinvolti come volontari, mettendo a disposizione tempo e impegno in un’attività utile alla comunità e formativa dal punto di vista civico.”

Il primo volontario è uno studente del quinto anno, che parla italiano, inglese e srilankese, anche per venire incontro alle esigenze della numerosa utenza multietnica del quartiere. Il servizio è gratuito, basta portare l’impegnativa della prestazione da prenotare e la carta d’identità.