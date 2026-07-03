Stefani: “Rispetto per Venezia. No a gesti esibizionistici sconsiderati”

Venezia, 3 luglio 2026

“Condanno con fermezza quanto accaduto questo pomeriggio nel Bacino di San Marco, dove un uomo si è arrampicato sul tetto di un vaporetto in piena navigazione – dichiara il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani –. Mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri per un video sui social è un atto incosciente e imprudente”.

“Venezia merita rispetto, non gesti esibizionistici che ne mettono a rischio la sicurezza e l’immagine – conclude Stefani –. Ringrazio la Polizia locale per il tempestivo intervento e auspico che il responsabile venga individuato e sanzionato. La Regione continuerà a collaborare con il Comune e le forze dell’ordine per rafforzare i controlli e tutelare la sicurezza e il decoro della città”.