Assegnate le deleghe ai consiglieri e alle consigliere

Il presidente della Provincia, Flavio Pasini, ha firmato questa mattina, venerdì 3 luglio, il decreto di assegnazione delle deleghe ai consiglieri e alle consigliere provinciali.

Davide Bimbato si occuperà della Protezione Civile; Francesco Casella delle Politiche per il lavoro; Roberto Danieli di Lavori pubblici e Manutenzioni; Silvia Fiorio di Viabilità, Rapporti con i Comuni per le opere viabilistiche e Turismo; Davide Furlani di Edilizia scolastica e Politiche per lo sport; Maria Orietta Gaiulli di Tpl (Trasporto pubblico locale) e Mobilità leggera; Paolo Longhi di Urbanistica e Sicurezza; Alberto Mazzurana di Ambiente e Politiche energetiche; Matteo Melotti di Politiche per l’istruzione e Transizione digitale; Sara Moretto di Pari Opportunità, Affari legali, CAL (Consiglio delle Autonomie Locali), Rapporti con l’Unione Europea e Politiche agricole e produzioni tipiche della pianura; Stefano Negrini di IPA, Patrimonio, Presidenza Commissione provinciale espropri, Patti territoriali e PNRR; Alessandra Caterina Ravelli di Politiche per la montagna e Politiche sui Fondi di confine; Michele Taioli di Polizia Provinciale e Bilancio; Luca Trentini di Rapporti con A22 e Società partecipate; Erica Vianini del Sistema bibliotecario provinciale e Cultura e, infine, Roberto Albino Zorzi di Politiche venatorie e ittiche, Risorse idriche e Politiche agricole e produzioni tipiche della montagna.

Il presidente ha tenuto per sé le deleghe al Personale e ai Gemellaggi.

“Ho confermato buona parte delle deleghe ai consiglieri rieletti per garantire continuità al lavoro svolto nella precedente consiliatura e non disperdere così il patrimonio di competenze sin qui acquisito – ha sottolineato il presidente Pasini –. Come già in passato, anche oggi ho voluto assicurare una rappresentatività il più ampia possibile, perché la Provincia è la “Casa” di tutti i Comuni veronesi e la sua azione dev’essere sempre coerente con questo principio”.