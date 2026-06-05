Provincia, nominati i Vicepresidenti

Il Presidente Flavio Pasini ha nominato oggi, venerdì 5 giugno, i Vicepresidenti della Provincia di Verona: il Sindaco di Legnago Paolo Longhi (Vicepresidente Vicario), il Sindaco di Nogarole Rocca Luca Trentini e il Sindaco di Gazzo Veronese Stefano Negrini.

“Auguro un buon lavoro ai Vicepresidenti – afferma il Presidente Pasini –. Sono amministratori e Sindaci esperti e sapranno affiancarmi nel migliore dei modi. Come già avvenuto in occasione della mia candidatura unitaria alla presidenza, anche con la nomina dei Vicepresidenti è stata ribadita la necessità di un governo della Provincia che, al di là delle diverse sensibilità politiche, agisca in modo coeso nell’interesse di tutti i Comuni e di tutti i cittadini veronesi”.