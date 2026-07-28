Polizia di Verona – Brandisce un grosso coltello in un parco pubblico: trentunenne arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, ieri pomeriggio, un cittadino indiano di 31 anni per porto ingiustificato di un’arma da taglio, aggravato dalla commissione del fatto all’interno di un parco pubblico.

La segnalazione alla centrale operativa della Questura è arrivata intorno alle 13:20 da parte di un cittadino che indicava la presenza di un uomo con un grosso coltello in mano nei pressi della rotatoria di via San Giovanni Lupatoto, in Borgo Roma.

Gli agenti delle Volanti, giunti immediatamente sul posto, hanno esteso le ricerche alle aree circostanti e, nel giro di pochi minuti, hanno individuato il trentunenne all’interno del parco comunale di via del Pestrino, alle spalle di una scuola dell’infanzia e a poche decine di metri dal luogo della segnalazione, mentre, ignaro della presenza dei poliziotti, brandiva davanti a sé un coltello di grosse dimensioni con movimenti nervosi e repentini.

Considerata la delicatezza della situazione e la presenza, all’interno dell’area verde, di altre persone, gli agenti si sono avvicinati con estrema cautela, mantenendo costantemente sotto controllo il trentunenne che, a un tratto, si è seduto a terra dando loro le spalle e ha appoggiato il coltello accanto a sé. Quando si è accorto dell’arrivo della Polizia, l’uomo ha dapprima tentato di occultare l’arma sotto il proprio corpo; si è poi alzato e se ne è allontanato, seguendo le indicazioni impartite dagli agenti, salvo tornare subito dopo sui propri passi nel tentativo di recuperarla. Solo a seguito delle ulteriori intimazioni degli operatori, l’uomo ha desistito, consentendo ai poliziotti di bloccarlo e di recuperare l’arma, un coltello da cucina lungo complessivamente 34 cm.

Accompagnato in Questura, il trentunenne ha dichiarato di portare con sé l’arma per difesa personale, senza fornire ulteriori elementi idonei a giustificarne il possesso. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio, con sentenza penale passata in giudicato.