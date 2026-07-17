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    On. Flavio Tosi: “Osvaldo Bagnoli figura gigantesca. Allenatore straordinario e uomo buono, che ho avuto la fortuna di conoscere molto bene. Indissolubile ed eterno il suo rapporto con Verona”

    Politica Europa 1 Min Read

    erona 17 luglio 2026.

    “Osvaldo Bagnoli è stato un allenatore straordinario e un uomo buono, un galantuomo d’altri tempi”, ricorda commosso Flavio Tosi, oggi europarlamentare ed ex Sindaco di Verona. Tosi sottolinea: “Bagnoli è stato l’eroe dell’adolescenza per la mia generazione, è stato leggendario sul lato sportivo, regalando un sogno alla città di Verona, ma ora voglio ricordare soprattutto l’uomo, che ho avuto la fortuna di conoscere molto bene. Un uomo perbene, con la schiena dritta, carismatico”.

    “Quello scudetto – continua Tosi – è leggenda e segna un’indimenticabile e irripetibile impresa sportiva, ma anche un legame sentimentale indissolubile ed eterno di Bagnoli con Verona. Lui creò un rapporto straordinario con quella squadra, che non a caso è rimasta legatissima alla città. Ci ha lasciato un uomo grandissimo, una figura gigantesca. Ogni veronese credo stia provando emozioni particolari. Un pensiero di vicinanza e affetto alla moglie e alle figlie”.  

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