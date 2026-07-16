Autonomia, E. Stefani (Lega): altro passaggio storico, ora avanti

Roma, 16 lug. –

“Con l’approvazione in Senato degli schemi di intesa preliminare con le Regioni mettiamo a segno un passaggio fondamentale e storico nel percorso verso l’Autonomia. Da qui non intendiamo tornare più indietro. Per la prima volta stiamo aprendo concretamente la strada a nuove attribuzioni e a nuovi spazi di autonomia per le Regioni che li chiedono, con responsabilità e nel rispetto della Costituzione.

È il risultato del lavoro del ministro Calderoli e di tutto il governo. È la risposta a una richiesta che arriva dai territori e dai cittadini, che chiedono decisioni più vicine, più rapide ed efficaci.

Lasciamo governare bene chi lo richiede, in nome e nell’interesse dei cittadini. Le Regioni sapranno gestire meglio competenze fondamentali come Protezione civile, Salute, Professioni e Previdenza, perché conoscono i bisogni reali delle proprie comunità.

Stiamo andando avanti per tappe con determinazione: quello di oggi è un altro mattone concreto per realizzare una grande riforma. Più autonomia significa più responsabilità e più efficienza”.

Così Erika Stefani, senatrice e responsabile del dipartimento Autonomia della Lega.