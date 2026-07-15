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    Abitare, approvata dal Consiglio regionale la legge che sostiene gli operatori sanitari. Stefani: “Chi si prende cura dei veneti deve poter vivere dignitosamente nei territori in cui lavora”

    Regione Veneto 3 Mins Read

    Venezia, 14 luglio 2026

    Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la nuova legge dedicata alla priorità housing, un provvedimento che rappresenta una risposta concreta al crescente problema abitativo e che individua negli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario una delle categorie prioritarie degli interventi di social housing. La norma consente di utilizzare in maniera più efficace le risorse europee del Programma FESR 2021-2027, ampliando le possibilità di destinare alloggi a canone calmierato a favore di chi svolge un servizio essenziale per la nostra comunità.

    “Questa è una legge alla quale tengo particolarmente perché affronta una delle emergenze più sentite dalle nostre comunità: garantire una casa a chi ogni giorno tutela il diritto alla salute dei cittadini. Oggi istituiamo un servizio di welfare aziendale per i professionisti della sanità – dichiara il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani –. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari e professionisti delle IPAB rappresentano una risorsa preziosa e indispensabile per il Veneto, ma incontrano ancora troppe difficoltà nel reperire un’abitazione a costi sostenibili là dove svolgono il proprio lavoro”.

    “La carenza di personale sanitario – prosegue Stefani – non dipende soltanto dalle dinamiche del mercato del lavoro, ma anche dall’elevato costo della vita e degli affitti nelle aree a maggiore pressione abitativa. Con questa legge mettiamo in campo uno strumento innovativo che consente di valorizzare il patrimonio pubblico inutilizzato, offrendo alloggi a canone calmierato a chi sceglie di lavorare al servizio della nostra comunità, contando su un investimento di 25 milioni di euro”.

    Il provvedimento introduce una disciplina straordinaria che permette di superare, per i progetti finanziati con le risorse europee dedicate all’housing sociale, i limiti numerici previsti dalla normativa regionale, favorendo il recupero di immobili pubblici sfitti o da riqualificare. Gli interventi avranno una durata massima di cinque anni e saranno regolati da criteri definiti dalla Giunta regionale, con particolare attenzione agli operatori sanitari e socio-sanitari, senza comportare nuovi oneri per il bilancio regionale.

    “Abbiamo scelto una strada pragmatica – conclude il Presidente –. Non lasciamo inutilizzati immobili pubblici mentre tanti professionisti faticano a trovare casa. Recuperiamo patrimonio esistente, utilizziamo al meglio le risorse europee già disponibili e sosteniamo chi ogni giorno tiene in piedi il nostro sistema sanitario. È una scelta di buon governo, di responsabilità e di attenzione verso chi garantisce servizi essenziali ai cittadini”.

    “La casa è uno dei pilastri della qualità della vita e della capacità di attrarre competenze. Con questo provvedimento il Veneto compie un passo importante per rendere il nostro sistema sanitario ancora più forte e competitivo, offrendo condizioni migliori a chi decide di costruire qui il proprio futuro professionale e personale”.

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