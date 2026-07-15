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    Scuola. Aggiornato il calendario regionale 2026/2027. Lezioni al termine l’8 giugno per agevolare gli esami di maturità

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 14 luglio 2026

    La Giunta Regionale del Veneto, con la deliberazione approvata lo scorso 7 luglio, ha varato un nuovo provvedimento che modifica l’articolazione del calendario scolastico per l’anno 2026/2027, anticipando la chiusura delle scuole a martedì 8 giugno 2027.

    L’intervento si è reso necessario per armonizzare la programmazione regionale (già approvata con DGR n. 239/2026) con il nuovo quadro normativo nazionale. Nello specifico, l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) n. 106 del 10/6/2026, pubblicata lo scorso 22 giugno, ha stabilito l’avvio degli esami di maturità in tutta Italia per il giorno mercoledì 16 giugno 2027.

    La precedente versione del calendario regionale fissava il termine delle lezioni a sabato 12 giugno 2027. Questo esiguo intervallo di tempo tra l’ultimo giorno di scuola e la prima prova d’esame avrebbe reso estremamente difficile, per le istituzioni scolastiche, completare le operazioni di scrutinio e informare in tempo utile le famiglie sugli esiti di ammissione o non ammissione degli studenti.

    Al fine di coordinare al meglio le disposizioni nazionali e regionali e garantire un sereno svolgimento delle pratiche amministrative, la nuova delibera fissa la conclusione delle lezioni con 4 giorni di anticipo.

    Per compensare questo anticipo e garantire l’offerta formativa, sono stati eliminati alcuni giorni di sospensione delle lezioni inizialmente previsti in concomitanza con le festività di Ognissanti e della Festa della Repubblica.

    Con questa nuova articolazione, la Regione assicura il pieno rispetto dei parametri di legge, garantendo 207 giorni di lezione per le scuole primarie e secondarie.

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