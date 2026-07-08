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    Caldo. Ancora allerta gialla in Veneto per oggi e domani

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 8 luglio 2026

    Prosegue la nuova ondata di calore in Veneto. A questo proposito, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di allerta gialla per oggi e domani su alcune zone del territorio per rischio ondate di calore.

    Per oggi, 8 luglio, sono interessate le seguenti aree: bassa veronese e polesine occidentale; pianura polesana centrale; costa meridionale e Delta Po; pianura centrale; Colli Euganei e Colli Berici; pianura centro meridionale e bassa padovana; costa centro meridionale; pianura centro meridionale; pianura centro orientale; costa centro orientale; pianura orientale; costa orientale.

    Per domani, 9 luglio, le aree interessate sono: bassa veronese e Polesine occidentale; pianura polesana centrale; pianura centrale; Colli Euganei e Colli Berici; pianura centro meridionale e bassa padovana; pianura centro meridionale; pianura centro orientale; pianura orientale.

    Il Centro Funzionale indica per oggi condizioni di disagio in prevalenza intenso, salvo sulle zone montane dove permarrà moderato; per giovedì 9 luglio, in contenuta diminuzione fino a risultare in prevalenza moderato, salvo sulla pianura interna dove rimarrà intenso.

    La tendenza per venerdì 10 indica disagio fisico in diminuzione ovunque.

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