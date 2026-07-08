L’11 luglio Villafranca celebra la Pace di Villafranca

In occasione dell’anniversario della Pace di Villafranca, sabato 11 luglio il Comune di Villafranca di Verona propone un’apertura straordinaria e gratuita di Palazzo Bottagisio, sede del Museo del Risorgimento, parte del MuDRi – Museo Diffuso del Risorgimento, e del Castello, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di riscoprire due dei luoghi più significativi della storia cittadina.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato alla Cultura, intende celebrare una delle pagine più importanti della storia di Villafranca. L’11 luglio 1859 fu infatti firmato il preliminare della Pace di Villafranca tra l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e l’imperatore dei Francesi Napoleone III, un evento destinato a segnare il percorso del Risorgimento e dell’Unità d’Italia. Proprio per questo motivo, l’apertura del Museo del Risorgimento assume un significato particolare, offrendo ai visitatori l’occasione di approfondire il contesto storico della Pace di Villafranca attraverso il patrimonio conservato nel percorso museale. Ad accogliere il pubblico all’ingresso del Castello saranno inoltre i rievocatori storici, che contribuiranno a ricreare l’atmosfera dell’epoca e accompagneranno i visitatori in un suggestivo viaggio nella storia. La serata proseguirà con il concerto “Era mio padre”, dedicato alle musiche del maestro Ennio Morricone. In accordo con gli organizzatori, e nell’interesse comune di valorizzare ulteriormente l’importanza della ricorrenza storica, l’Amministrazione comunale ha previsto una tariffa agevolata riservata ai residenti nel Comune di Villafranca di Verona, che potranno assistere allo spettacolo al costo di 23 euro. I biglietti saranno acquistabili presso la biglietteria allestita in loco, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, presentando un documento di identità. La promozione è valida per un massimo di due biglietti per persona. Il sindaco Roberto Luca Dall’Oca dichiara: «L’11 luglio rappresenta una data che ha segnato non solo la storia di Villafranca, ma anche quella del nostro Paese e del percorso verso l’Unità d’Italia. Celebrare questo anniversario significa custodire la memoria di un evento che ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra storia. Il concerto dedicato a Ennio Morricone contribuirà a rendere questa serata ancora più coinvolgente ed emozionante, affiancando alla commemorazione storica un importante momento culturale.» L’assessore alla Cultura Nicole Perina Ortombina aggiunge: «Aprire gratuitamente il Museo del Risorgimento e il Castello significa offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino il valore di questa ricorrenza, vivendo un’esperienza che unisce storia, patrimonio culturale e identità. Grazie alla presenza dei nostri volontari e dei rievocatori storici, sarà possibile immergersi nell’atmosfera dell’epoca e riscoprire una pagina fondamentale della storia di Villafranca.» L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare a questa iniziativa, che coniuga la valorizzazione del patrimonio storico cittadino con un appuntamento culturale di grande suggestione, nel segno della memoria, della partecipazione e della condivisione.