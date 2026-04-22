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    Riaperti letti di pneumologia all’ospedale di Villafranca. Stefani, “Conferma del ruolo centrale del Magalini”

    Villafranca di Verona 1 Min Read
    Ospedale Villafranca di Verona

    Venezia, 26 aprile 2026

    “La riapertura dei sei posti letto di pneumologia all’ospedale di Villafranca è una nuova conferma del ruolo centrale del Magalini nell’organizzazione della rete ospedaliera scaligera. Riprende dopo un anno di difficoltà un servizio rilevante per l’intera comunità in un’area che, con 11 mila prestazioni legate a diverse patologie respiratorie, aveva assoluta necessità di disporre della possibilità di ricovero per dare una risposta completa alle esigenze dei malati”.

    Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani in relazione alla riapertura dei posti letto di pneumologia all’Ospedale Magalini di Villafranca, in provincia di Verona.

    “Mi complimento con la Direzione strategica dell’Ulss e con tutti i sanitari protagonisti di questo efficientamento – aggiunge Stefani – per un lavoro che è frutto di una seria programmazione portata avanti in sinergia con l’Università di Verona e della capacità importante di reperire nuovo personale”.

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