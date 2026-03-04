A Villafranca riapre l’ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica

Bambini e adolescenti che presentano disfunzioni ormonali o anomalie della crescita, da marzo potranno essere visitati e presi in carico anche presso la pediatria dell’Ospedale ‘Magalini’ di Villafranca.

Dopo tre anni di stop viene infatti riattivato l’ambulatorio Specialistico di Endocrinologia Pediatrica; ciò grazie all’arrivo in reparto di un medico Pediatra specialista che, per ora almeno una volta al mese, garantirà una giornata interamente dedicata alle prime visite e ai controlli su prescrizione del Pediatra di libera scelta, visite che dovranno essere prenotate attraverso il CUP.

Il servizio specialistico verrà effettuato nell’ambulatorio numero 11 dell’area Pediatrica al primo piano del ‘Magalini’. Qui, i bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età, affetti da disturbi endocrinologici che riguardano ad esempio problemi della crescita, obesità e sovrappeso, disturbi del metabolismo potranno essere presi in carico dall’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Patologia Neonatale diretta dal Dott. Alessandro Bodini.

Dopo le visite ambulatoriali e gli accertamenti, qualora vi fosse la necessità di ulteriori approfondimenti i piccoli pazienti potranno essere seguiti dall’equipe del Reparto, anche in regime di ricovero o Day Hospital Pediatrico

La riapertura dell’ambulatorio e la conseguente riattivazione delle agende di prenotazione del sistema CUP rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie e i Pediatri di libera scelta del territorio del Distretto 4, un ulteriore punto di riferimento offerto nell’ambito della sanità pubblica locale.



“Il servizio mira a strutturare una nuova realtà per il territorio di afferenza per la diagnosi, il trattamento e il follow-up delle patologie del sistema endocrino che colpiscono i pazienti in età evolutiva, dalla nascita fino alla soglia dell’età adulta- spiega il Direttore dell’UOC Pediatria e Patologia Neonatale del ‘Magalini’, Dott. Alessandro Bodini-. Un potenziamento possibile grazie all’arrivo in reparto di un nuovo medico specialista e alla costante e proficua collaborazione con il Servizio di Endocrinologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata.Ringrazio la Direzione Generale, la Direzione Medica e il lavoro in sinergia con il Dipartimento Materno-Infantile per la lungimiranza con cui hanno portato avanti questo obiettivo che oggi rappresenta un altro passo avanti per la Pediatria a Villafranca e quindi la nostra Azienda AULSS9 , di cui essere orgogliosi”.

Le visite possono essere prenotate tramite i consueti canali (CUP regionale o sportelli Ospedalieri) previa presentazione di impegnativa del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale, con dicitura “Prima Visita Endocrinologica o Auxologica Pediatrica o di Controllo”.

L’ambulatorio si occupa della gestione clinica di bambini e adolescenti che presentano disfunzioni ormonali o anomalie della crescita. Nello specifico, l’attività clinica è rivolta a:

– Disturbi della crescita: valutazione della bassa statura, deficit dell’ormone della crescita (GH) e monitoraggio delle terapie sostitutive,

– Patologie della Tiroide: diagnosi e cura di ipotiroidismo (congenito o acquisito), ipertiroidismo e tiroiditi,

– Sviluppo Puberale: gestione dei casi di pubertà precoce, pubertà ritardata e monitoraggio delle varianti dello sviluppo,

– Metabolismo Fosfo-Calcico: disturbi legati alla vitamina D, rachitismo e patologie delle paratiroidi,

– Disordini ponderali e del metabolismo.