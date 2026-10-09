Pronto Soccorso Pediatrico. Stand Aoui per le manovre salvavita

Domenica 11 ottobre l’equipe sarà a Porta Borsari dalle 15 alle 19

Verona, 9 ottobre 2026

Imparare le manovre salvavita rivolte al bambino serve ad agire nel momento di bisogno e sapere come farlo. I bambini, soprattutto nei primi anni di vita, sono delicati e vulnerabili: sapere cosa fare aiuta a non lasciarsi prendere dal panico e ad essere capaci di gestire la situazione di emergenza.

Aoui aderisce alla campagna “Una manovra per la vita” promossa da SIMEUP Ets organizzando uno stand a Porta Borsari a Verona, domenica 11 ottobre. Dalle 15 alle 19 l’equipe del Pronto Soccorso Pediatrico mostrerà queste manovre gratuitamente a genitori e caregiver.

Equipe allo stand. Parteciperà un nutrito gruppo del Pronto Soccorso Pediatrico, diretto dal dott. Pierantonio Santuz. Ci saranno il dott. Francesco Corazza, la dott.ssa Silvia Perlini, la dott.ssa Agnese Corbelli, la dott.ssa Margherita Magnani, l’infermiera Domenica Impallomeni. Presenti anche gli specializzandi Ilaria Bisecco, Francesca Cipolat, Matilde Corazza, Irene Ferrara, Anna Molinaroli, Marien Pisano, Anna Poluzzi, Martina Russino, Giulia Zanetti.

Simeup. L’evento di Verona si svolgerà in contemporanea ad oltre 80 piazze italiane. Simeup (Società di medicina emergenza urgenza pediatrica) promuove la cultura dell’urgenza pediatrica, sostiene i professionisti e formano la rete che ogni giorno si prende cura dei bambini in tutta Italia.