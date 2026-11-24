n occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno attraverso la campagna permanente di sensibilizzazione “Questo non è amore”, un’iniziativa volta a promuovere la cultura del rispetto e a incoraggiare le vittime di violenza a chiedere aiuto.

La campagna nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne, contrastando stereotipi e pregiudizi e aiutando a riconoscere i molteplici segnali attraverso i quali possono manifestarsi comportamenti violenti. Non soltanto aggressioni fisiche, ma anche minacce, umiliazioni, controllo, isolamento, violenza psicologica ed economica: forme di abuso che spesso si sviluppano gradualmente e che non devono mai essere sottovalutate.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra la Polizia di Stato e il brand Calzedonia, parte del Gruppo Oniverse, un rapporto consolidatosi negli anni con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più ampio di donne attraverso una comunicazione visiva chiara e immediata. Dal 21 novembre, infatti, i punti vendita Calzedonia presenti sul territorio nazionale distribuiscono le shopper dedicate alla campagna, sulle quali è riportato il messaggio “Questo non è amore”.

Attraverso questa iniziativa, la Polizia di Stato intende ribadire l’importanza della prevenzione e dell’informazione, affinché ogni donna possa riconoscere tempestivamente i segnali di una relazione violenta e sapere di poter contare su una rete di supporto.

In questo contesto, mercoledì 25 novembre, la Questura di Verona sarà presente in piazza Bra con una postazione dedicata all’ascolto e alla sensibilizzazione. Un’equipe multidisciplinare, composta prevalentemente da personale specializzato della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, sarà a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni e supporto, distribuire materiale informativo e raccogliere, in un contesto diverso dagli Uffici di Polizia, le testimonianze di chi ancora esita a denunciare o a chiedere aiuto.

L’obiettivo è intervenire prima che la violenza si traduca in reato, nella piena consapevolezza che non è sufficiente agire solo quando il reato è consumato, ma è necessario intervenire prima, attraverso un’incisiva opera di informazione e supporto.