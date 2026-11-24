Stesso frantoio, stessa varietà di olive, ma profumi e sapori differenti. AIFO spiega come clima e maturazione influenzano ogni raccolto. Amoroso: “L’extravergine non è un prodotto dal gusto standardizzato, ogni annata ha una propria identità”

Ogni anno si torna nello stesso frantoio, si acquista l’olio prodotto dalle olive dello stesso territorio e, una volta a casa, ci si accorge che il sapore è diverso da quello dell’anno precedente. Magari è più amaro, più piccante oppure presenta profumi differenti. La prima domanda è quasi inevitabile: sarà cambiata la qualità? Non necessariamente. Con la nuova campagna olearia in corso, AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari e Italia Olivicola spiegano perché anche un extravergine ottenuto dalla stessa varietà di olive può cambiare caratteristiche da un raccolto all’altro.

Il primo fattore è il clima. Le olive non crescono ogni anno nelle stesse condizioni. Temperature, precipitazioni e disponibilità di acqua durante lo sviluppo e la maturazione dei frutti possono influenzarne la composizione e, di conseguenza, le caratteristiche dell’olio. Una stagione particolarmente calda e asciutta può determinare condizioni differenti rispetto a un’annata più fresca e piovosa, incidendo anche sulla formazione delle sostanze responsabili dei profumi e dei sapori dell’extravergine. Gli effetti, tuttavia, non sono identici per tutte le varietà: ogni cultivar reagisce in modo diverso alle condizioni ambientali e alle pratiche agronomiche.

Anche il momento della raccolta può fare la differenza. Le olive attraversano diverse fasi di maturazione e le loro caratteristiche cambiano progressivamente. Una raccolta anticipata può favorire, a seconda della varietà e delle condizioni produttive, oli con profumi vegetali più marcati e sensazioni di amaro e piccante più intense. Con il progredire della maturazione, invece, il profilo sensoriale può evolvere verso caratteristiche differenti. Per questo, anche uno spostamento di pochi giorni o settimane nel calendario della raccolta può contribuire a modificare il risultato finale.

Per i frantoiani, questa variabilità rappresenta una delle sfide di ogni campagna olearia. Le olive che arrivano agli impianti possono presentare caratteristiche diverse rispetto all’anno precedente, richiedendo scelte di lavorazione adeguate. L’esperienza professionale consiste anche nel riconoscere queste differenze e valorizzare il potenziale qualitativo di ogni raccolto, preservando le caratteristiche della materia prima.

“Quando acquistiamo un olio extravergine, spesso ci aspettiamo che abbia sempre lo stesso sapore, quasi fosse un prodotto industriale standardizzato. Ma l’olio nasce dalle olive e le olive risentono dell’andamento delle stagioni – dichiara Alberto Amoroso, presidente di AIFO – Per questo, anche acquistando ogni anno dallo stesso frantoio, possiamo trovare un extravergine con caratteristiche diverse. Non significa necessariamente che sia peggiorato: può semplicemente esprimere le peculiarità della nuova annata. È importante che i consumatori imparino a conoscere queste differenze e che il lavoro dei frantoiani venga riconosciuto anche per la capacità di valorizzare una materia prima che cambia di stagione in stagione”.

La nuova campagna olearia offre quindi un’occasione per avvicinarsi all’extravergine con maggiore curiosità. Chiedere al frantoiano o al produttore informazioni sulla varietà delle olive, sull’andamento della stagione e sul periodo di raccolta può aiutare a comprendere meglio le caratteristiche dell’olio acquistato.

Diffondere queste conoscenze è uno degli obiettivi delle attività di informazione ed educazione al consumo che AIFO realizza insieme a Italia Olivicola, nell’ambito del Programma Operativo di quest’ultima, previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115. Un impegno che contribuisce a valorizzare la qualità dell’extravergine italiano e a rafforzare la consapevolezza dei consumatori, riconoscendo anche il lavoro degli olivicoltori e dei frantoiani in una campagna segnata da difficoltà economiche per la filiera.