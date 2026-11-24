Roma, 24 nov.

“Avanti con il federalismo della giustizia. Bene la proposta del sottosegretario Ostellari: è tempo di riformare i concorsi di reclutamento del personale amministrativo nei tribunali, introducendo concorsi distrettuali su base regionale.

Il sistema nazionale dimostra di essere carente perché di fatto sono numerosi, soprattutto in alcuni territori, gli uffici giudiziari che hanno bisogno di personale. Si pensi ai 536 posti di assistente giudiziario, che dall’ultimo concorso risultano ancora vacanti: tutti nel Nord Italia.

Significa che bisogna rivedere il modello delle assunzioni per rispondere alle esigenze reali degli uffici giudiziari, offrendo anche opportunità di lavoro vicino a casa, riducendo il numero delle rinunce e dei trasferimenti. Garantire una maggiore stabilità degli organici significa anche valorizzare gli investimenti nella formazione del personale, preservare le competenze acquisite e assicurare continuità al lavoro degli uffici.

Federalismo significa avvicinare la giustizia alle esigenze reali dei cittadini. Su questa proposta la Lega auspica un confronto con tutte le forze politiche, con l’obiettivo di un sistema più efficiente e servizi migliori per cittadini, professionisti e imprese”.

Così la senatrice Erika Stefani, capogruppo Lega in Commissione Giustizia.