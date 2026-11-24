E’ Centro Super-Hub con oltre 1.200 interventi/anno, 39 trapianti di cuore nel 2026 e nuovo record per l’Area Vasta NIT

Verona, 23 novembre 2026

Oltre 1.200 interventi l’anno, un programma trapianti che per il secondo anno consecutivo guida l’Area Vasta NIT (Nord Italia Transplant program) e attività in tutti i campi della specialità. È il bilancio presentato oggi dall’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, diretta dal prof Giovanni Battista Luciani.

Sono tutti filoni di cure salvavita che in molti ospedali vengono scomposti in più unità operative. In Azienda ospedaliera di Verona vengono invece gestiti in maniera integrata da un’unica unità strutturata. Sono attività spesso caratterizzate da emergenza, solo il weekend scorso in 48 ore, sono state operate 6 emergenze per la vita, 5 dissezioni e una endocardite. Lunedì si è aggiunto un trapianto cardiaco. L’equipe affronta non di rado maratone trapiantologiche: l’ultima a luglio con 4 interventi in 8 giorni. Tutto questo è possibile grazie allo sforzo organizzativo che garantisce la sostenibilità di tutte le filiere di cura, non solo quella trapiantologica.

Un Centro Super-Hub per la complessità. La Cardiochirurgia veronese copre tutti i campi della specialità: cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite, chirurgia valvolare riparativa e sostitutiva con tecniche mini-invasive, chirurgia aortica anche ibrida ed endoprotesica, trapianti e assistenze circolatorie. Negli ultimi cinque anni ha investito in nuove tecnologie e filiere di cura: cuore artificiale totale, trapianti pediatrici, assistenze ventricolari, chirurgia robotica coronarica e chirurgia mini-invasiva delle aritmie.

Trapianti: un nuovo record per l’Area Vasta NIT/Nord Italia Transplant. Nel 2025 il Centro Trapianto Cardiaco di Verona è stato il primo dell’Area Vasta NIT (Nord Italia Transplant) con 35 trapianti. Nel 2026 punta a un nuovo record, con 39 trapianti e 11 impianti di VAD (dispositivi di assistenza ventricolare) eseguiti a oggi. Dall’avvio del programma pediatrico nel 2022 sono stati eseguiti 10 trapianti su pazienti pediatrici e adulti con cardiopatie congenite. Il Centro detiene inoltre il numero più alto di trapianti da donatore a cuore fermo (DCD): 30 in tre anni, con prelievi in tutta Italia.

Cardiochirurgia pediatrica e congenita. Ogni anno vengono trattati circa 200 pazienti, dalle forme più complesse in epoca neonatale fino all’età pediatrica, evolutiva e adulta, trapianti e assistenze circolatorie compresi.

Chirurgia valvolare: l’intervento di Ross anche nell’adulto. Il Centro di Chirurgia Valvolare è una realtà unica in Italia e tra le poche in Europa a offrire la sostituzione della valvola aortica con autotrapianto della valvola polmonare (intervento di Ross) anche nei pazienti adulti, oltre che nei pediatrici, o con omoinnesto aortico. A questo si affiancano la riparazione mini-invasiva delle valvole mitralica e aortica e la chirurgia riparativa della radice aortica.

Chirurgia dell’aorta, in urgenza e in elezione. Centro di Area Vasta per la chirurgia aortica, nel 2026 l’Unità ha eseguito oltre 60 interventi per dissezione acuta, oltre 150 sostituzioni elettive dell’aorta e oltre 40 interventi sull’arco aortico e sull’aorta toracica discendente, con tecniche open, ibride o endoprotesiche. L’Ambulatorio per la Patologia dell’Aorta Toracica segue in follow-up oltre 500 pazienti operati.

Oltre Verona. Da tre anni l’Unità opera anche in una sede distaccata all’Ospedale Regionale di Bolzano, per interventi programmati su pazienti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige/Südtirol. Da oltre vent’anni partecipa inoltre a progetti di cooperazione umanitaria, operando bambini provenienti dai Balcani, dall’Africa subsahariana e da altri Paesi europei.

L’Uoc e l’équipe. L’Unità operativa è diretta dal prof. Luciani, Ordinario di Cardiochirurgia all’Università di Verona e direttore del Centro Trapianto di Cuore dell’AOUI. È inoltre sede della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia, del Corso di Laurea in Scienze Perfusionali e del Corso di Dottorato in Scienze Chirurgiche e Cardiovascolari. A fianco al direttore dell’Uoc prof. Luciani, operano i responsabili dei singoli settori clinico-chirurgici: dott. Stiljan Hoxha per la cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite, la dott.ssa Daniele Linardi per la chirurgia dell’aorta toracica (sia tradizionale sia endoprotesica), il dott. Vincenzo Giambruno per la chirurgia mini-invasiva e robotica e il dott. Livio San Biagio per la chirurgia dello scompenso cardiaco, i trapianti di cuore e le assistenze ventricolari (VAD).

Alla conferenza stampa erano presenti: Paolo Petralia direttore generale Aoui e Marianna Lorenzoni direttore sanitario, il prof. Giovanni Battista Luciani direttore Uoc Cardiochirurgia con i membri dell’equipe: dott. Stiljan Hoxha, dott.ssa Ilaria Franzese per la chirurgia dell’aorta toracica, dott. Vincenzo Giambruno e dott. Livio San Biagio.

Paolo Petralia, direttore generale: “È un’eccellenza fatta di persone e di competenze tecniche, ma anche di tanta umanità, un elemento che, parlando di cuore, viene facile evocare e che rappresenta la storia di Verona nel prendersi cura prima ancora che curare, continuando a farlo anche dopo. Si va da interventi tecnici molto puntuali fino al trapianto, tenendo insieme tutta la storia clinica dei nostri pazienti. Il prof. Luciani, che è caposcuola nel vero senso del termine, ha saputo metterci non solo la sua competenza e professionalità, ma anche la capacità di fare squadra, e nella sua ci crede ciecamente”.

Marianna Lorenzoni, direttore sanitario Aoui: “Mi piace il titolo ‘Un anno di cuore’, ma parlerei piuttosto di tanti anni, perché alle spalle c’è una lunga storia, una grande scuola e professionisti di altissimo livello che abbiamo al nostro fianco. La scuola veronese ha contribuito a far crescere molti rami all’interno della nostra Azienda: la loro competenza ha infatti permesso di sviluppare altrettante professionalità anche in altre unità operative, come le terapie intensive, e nella presa in carico complessiva del paziente, formando infermieri e operatori di sala che oggi possiamo definire veri e propri specialist di settore. Basti pensare che per ogni singolo prelievo e trapianto si mobilitano circa cento operatori. Stanno quindi contribuendo, e lo faranno sempre di più, a valorizzare tutto il personale coinvolto nella cura dei tantissimi pazienti che ogni anno si affidano al nostro centro. Da parte nostra va innanzitutto un ringraziamento a tutti gli operatori, la promessa d’impegno a sostenerli sempre nelle attività quotidiane per il bene dei pazienti”

Prof. Luciani, direttore UOC Cardiochirurgia e docente Cardiochirurgia Univr: “La complessità è sempre stata la cifra distintiva di questa unità operativa fin dal rinnovamento avviato all’inizio degli anni Novanta, quando la nostra scuola è arrivata a Verona, compresa la chirurgia pediatrica moderna. È stata una grande sfida e lo è tuttora, perché tenere insieme una squadra fatta non solo di professionisti eccellenti, ma anche di umanità e complessità organizzativa, non è mai semplice. Grazie all’expertise che ha forte versatilità e può essere spostata da un campo all’altro, ormai da diversi anni eseguiamo circa 1.200 interventi l’anno. Circa 200 su pazienti pediatrici o adulti con cardiopatie congenite; poi 100/150 casi elettivi di chirurgia aortica, a cui si aggiungono altri 50-70 interventi in emergenza, a conferma del ruolo di Verona come centro aortico di riferimento per una vasta area. A questi si sommano oltre 150 interventi di chirurgia mininvasiva e robotica e circa 50 procedure tra trapianti cardiaci e assistenze ventricolari. Proprio sul fronte dei trapianti, lo scorso anno il centro di Verona è stata prima per numero di trapianti cardiaci nell’area storica del NIT e anche quest’anno ci candidiamo a confermare questo primato, avendo già raggiunto quota 39 trapianti”.